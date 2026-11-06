La muerte del futbolista español Jesús de Miguel, de 30 años, generó una profunda conmoción en el mundo del deporte. El delantero del CD Tenerife falleció luego de protagonizar un violento choque con el arquero rival durante un partido de la Segunda División de España. Este jueves 5 de noviembre se conocieron los primeros resultados de la autopsia, que aportaron información clave sobre las causas del fallecimiento.

De acuerdo con el informe preliminar elaborado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife, el jugador murió como consecuencia de un traumatismo torácico de carácter accidental. Los especialistas señalaron que las lesiones provocadas por el impacto son compatibles con el desenlace fatal, aunque aclararon que todavía restan estudios complementarios para establecer las conclusiones definitivas.

El documento fue entregado a la jueza Eva Esther Juárez Fernández, quien encabeza la investigación judicial. Entre las pruebas pendientes se encuentran los análisis toxicológicos y los resultados de los estudios médicos realizados durante la internación del futbolista.

Cómo fue el choque que terminó en tragedia

El episodio ocurrió el lunes 2 de noviembre, durante el encuentro entre Tenerife y FC Andorra, correspondiente a la Segunda División española.

Cuando el partido transitaba sus últimos minutos, De Miguel intentó disputar una pelota sin advertir la llegada del arquero rival, Jesús Owono. En esa acción, el guardameta saltó y golpeó con su rodilla el pecho del delantero, quien cayó al césped y comenzó a manifestar fuertes signos de dolor.

Segundos después, el futbolista se desplomó y debió recibir asistencia médica de urgencia. Durante la atención en el campo de juego sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Pese a los esfuerzos médicos, De Miguel falleció durante la mañana del martes 3 de noviembre, mientras permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández expulsó directamente a Owono al considerar que había utilizado fuerza excesiva durante la disputa de la pelota.

La Justicia investiga la atención médica que recibió

La investigación no se limita únicamente al impacto entre los futbolistas. También busca determinar si la asistencia brindada sobre el campo de juego y el posterior traslado al hospital se realizaron de acuerdo con los procedimientos correspondientes.

El caso quedó bajo investigación de la Policía Nacional española y de la Justicia de Tenerife, que deberá analizar los resultados de las pericias pendientes antes de establecer si existieron responsabilidades penales.

Por su parte, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideró que sería difícil que el episodio derivara en un proceso penal si se determina que el choque ocurrió como parte de una acción propia del juego.

Sin embargo, la investigación continúa abierta y todavía no existe una resolución judicial definitiva sobre lo sucedido.

El dolor del arquero involucrado en la muerte

La tragedia también impactó profundamente en Jesús Owono, el arquero de 25 años que protagonizó el choque con De Miguel.

Tras lo ocurrido, el futbolista expresó públicamente su dolor mediante un mensaje difundido en las redes sociales de su club.

"Estos han sido los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar todo lo que ha ocurrido. Siento un dolor inmenso por la pérdida de Jesús", manifestó.

El guardameta también recibió insultos y amenazas en redes sociales, situación que lo llevó a eliminar su cuenta de Instagram.

Mientras tanto, la Federación Española de Fútbol deberá determinar la sanción deportiva que le corresponderá por la expulsión. El castigo podría alcanzar un máximo de 12 partidos, aunque todavía no existe una resolución definitiva.

El último adiós a Jesús de Miguel

La familia del delantero expresó su dolor a través de un comunicado en el que recordó su trayectoria y pidió respeto por la intimidad de sus seres queridos.

"Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él", señalaron sus allegados.

El funeral se realizó este jueves en Navahermosa, Toledo, localidad natal del futbolista. Entre los asistentes estuvieron el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el entrenador de la selección española, Luis de la Fuente.

La muerte de Jesús de Miguel dejó una profunda tristeza en el fútbol español, mientras la Justicia continúa trabajando para esclarecer las circunstancias de un episodio que transformó una jugada deportiva en una tragedia.