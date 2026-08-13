“Hoy me levanté con ansiedad, depresión, por la situación que estoy pasando. Me da dolor en el pecho la incertidumbre de no saber qué va a pasar”. Esa es una de las frases que Matías Julián Álvarez Guardia dejó escrita antes de ser asesinado en Chaco y que ahora su hermana entregó a la Justicia como parte de las pruebas que podrían ayudar a esclarecer el crimen.

Noelí Gómez Guardia se presentó este miércoles ante la fiscalía y aportó la carta que había escrito su hermano. Según explicó, Matías solía “descargarse por escrito, expresaba sus sentimientos y el dolor que padecía en ese momento”.

La carta que había escrito el joven a su hermana contándole sobre su situación con Cantero. (Foto: Gentileza Diario Chaco)

En otro fragmento del escrito, el joven se refería directamente a la relación que mantenía con Victoria Luz Cantero, principal acusada por el crimen. “Me pongo a hacer un balance y no me conviene ella, pero bueno, el corazón es así. Hoy voy a intentar no hablarle, pero mi realidad es que me estoy aislando de todo”, escribió.

La hermana también entregó otro papel que Matías había escrito para Cantero, en este caso con un tono completamente diferente. “Te amo inmensamente. Sos una persona muy especial para mí y lo único que espero es tenerte siempre en mi vida. Feliz cumple, fea!”, decía el mensaje, según publicó Diario Chaco.

Gómez Guardia también se refirió a las versiones que surgieron alrededor de la relación y que señalaban que habría existido violencia. La mujer defendió a su hermano y negó que hubiera agredido físicamente a Cantero. “Pongo las manos en el fuego por mi hermano de que él jamás le tocó un pelo a Victoria, nunca”, sostuvo.

Según relató, en su familia siempre recibieron una crianza basada en el respeto y aseguró que a Matías le habían inculcado que “no se toca a una mujer”.

La mujer contó además que volvió a visitar el cementerio donde está su hermano y que espera que las nuevas pruebas permitan avanzar en la investigación. “Quiero que esto termine, que este juicio termine lo más rápido posible para darle descanso eterno a mi hermano”, expresó.

Cómo fue el crimen

El hecho ocurrió el domingo en una vivienda de calle Donovan al 1400, en Resistencia. Según la investigación, Matías Julián Álvarez Guardia recibió una profunda puñalada en el pecho durante una discusión con su pareja, Victoria Luz Cantero.

Tras el ataque, un amigo lo trasladó de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, murió poco después como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

La causa continúa bajo investigación y la Justicia busca determinar cómo ocurrió el ataque y establecer las responsabilidades de las personas involucradas.