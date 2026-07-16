Luego de que se conociera el fallecimiento de Sam Neill, uno de los actores más recordados de Jurassic Park, su representante confirmó oficialmente cuál fue la causa de su muerte y puso fin a las especulaciones que comenzaron a circular en las últimas horas.

Philip Grenz informó que el actor neozelandés murió a los 78 años como consecuencia de una neumonía, y explicó que decidió emitir un comunicado debido a las "imprecisiones y falsedades" que surgieron tras conocerse la noticia.

La confirmación fue realizada a través de una declaración enviada al medio especializado Deadline, en la que también brindó detalles sobre la despedida que tendrá el artista.

El comunicado del representante

Grenz explicó que Sam Neill siempre fue una persona muy reservada y que, por ese motivo, su familia optó por un homenaje íntimo.

"Como Sam era un hombre sumamente reservado que detestaba el escándalo, su familia le rendirá homenaje con una ceremonia familiar privada en su granja de Nueva Zelanda en una fecha que aún no se determinó", señaló.

Asimismo, agradeció el respeto mostrado por quienes evitaron difundir información no confirmada y pidieron preservar la privacidad de sus seres queridos durante este difícil momento.

Dejó películas listas para estrenarse

El representante también confirmó que Neill continuó trabajando hasta sus últimos meses y dejó cuatro proyectos terminados, varios de los cuales llegarán a las salas próximamente.

Entre ellos se encuentran Godzilla y Kong: Supernova, una nueva entrega de la popular franquicia cinematográfica, y The Last Resort, una comedia romántica protagonizada junto a Daisy Ridley.

El pedido de la familia

En lugar de enviar flores, la familia solicitó que quienes deseen homenajear al actor realicen donaciones a dos organizaciones con las que Neill colaboraba activamente: la Fundación del Hospital Dunstan y la Fundación Snowdome.

Con la confirmación de que una neumonía fue la causa de su fallecimiento, se disiparon las versiones que habían comenzado a multiplicarse en redes sociales tras la muerte de uno de los actores más queridos y reconocidos del cine internacional.