Revelaron la crisis matrimonial de Messi y Antonela en medio del Mundial

Yanina Latorre abordó las versiones sobre el matrimonio de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. La periodista aseguró en el programa El Observador que "Como siempre se está tratando de ensuciar a la pareja y dicen que están crisis, yo sé que no están separados".

Según la información que respalda junto a Juli Argenta, existe una estrategia coordinada en sus perfiles digitales. Latorre explicó que "Los equipos que los ayudan con las redes sociales y ni bien Antonela sube, el primer comentario y la primera respuesta es de él para no dar lugar a rumores".

La conductora señaló que esta conducta surge porque "No te perdonan en el éxito" y reflexionó sobre la presión externa diciendo "Mira cómo tienen que estar viviendo para no dar lugar a comentarios". La pareja, que está junta hace 17 años y se casó en 2017, suele enfrentar estas versiones especialmente en épocas de Mundial.

Recientemente, el capitán mencionó que atravesaba una situación familiar delicada, lo que reactivó los comentarios mediáticos. Ante esto, Latorre afirmó que "Miden milimétricamente cada posteo que hacen para que no digan que están separados" y agregó que "Ella enseguida sube algo de ellos porque todo el mundo quiere separarlos".

A pesar de la solidez del vínculo, la panelista sostuvo que "Las parejas se pelean, discuten, se enojan, por más que sea Messi". Este 24 de junio, en el cumpleaños 39 del deportista, la Selección le brindó una especial sorpresa y Roccuzzo publicó un mensaje romántico. La esposa del jugador escribió "Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos". De esta manera, el entorno busca neutralizar cualquier especulación negativa sobre la estabilidad de la familia.