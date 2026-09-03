Revelaron la fuerte adicción del papá de Tini que destruyó a su familia

El entramado que enfrenta a Tini Stoessel con su entorno más cercano sumó un elemento hasta ahora no mencionado, vinculado a la conducta y el ritmo laboral de Alejandro Stoessel, un factor que impacta de lleno en su hija en medio de la disputa por una suma millonaria.

Durante su intervención en Nuevo Día, Paula Galloni analizó el vínculo entre la artista y su progenitor y sostuvo que "no es la primera vez que Tini se empieza a hacer preguntas, que empieza a plantarse ante sus padres. Lo que pasa es que la presencia y la forma de ser de Alejandro para Tini era muy fuerte. En cierto punto un poco de temer para hablar sobre determinadas cosas".

Respecto a las dinámicas del productor, la periodista detalló que "la gente que ha trabajado con Alejandro tiene confianza en que no le va a robar a la hija. Pero sí es una persona workaholic, adicta al trabajo". Para ejemplificar este rasgo, Galloni recordó los antecedentes médicos del empresario y señaló que "cuando tuvo su crisis de salud, que después Tini hace esa canción, a los tres días que le dan el alta, ya se fue a trabajar y a grabar, y no paró nunca".

Aquel episodio marcó un quiebre en la perspectiva del productor, quien tomó decisiones inmediatas sobre sus bienes. Según la panelista, "se dio cuenta que él no era inmortal. Entonces, se encargó de que todo lo que él protegía esté bien resguardado y amparado".

En relación al manejo del patrimonio que involucra al resto del grupo familiar, integrado por Francisco y Mariana Muzlera, Galloni explicó que "Alejandro no considera que el patrimonio es sólo de Tini, sino que es de los cuatro. Claro, que es de toda la familia".

En esa misma línea, la periodista concluyó indicando la postura del representante al afirmar que "piensa que él creó a Tini y que a él no le corresponde algo como manager. Según su entender, todos hicieron sacrificios. Que las ganancias son para los cuatro".