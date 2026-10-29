Revelaron la regla que Julieta Prandi le habría impuesto a Emanuel Ortega

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó nuevos capítulos y detalles que alimentan la polémica. La ruptura tomó por sorpresa al entorno del cantante, ya que, según trascendió, la modelo habría hecho pública su decisión sin haberla hablado previamente con él.

La propia India Ortega, hija del músico, contó que tanto ella como el resto de la familia se enteraron de la separación a través de las redes sociales, después de que Julieta Prandi compartiera su contundente publicación.

En medio de la ruptura también quedó involucrada Josefina Lynch, señalada como una tercera en discordia. La cantante negó cualquier vínculo sentimental con Emanuel Ortega y compartió la conversación que mantuvieron por WhatsApp, en la que, según mostró, el intercambio tenía un carácter estrictamente laboral.

Las capturas fueron difundidas por Yanina Latorre, quien además reveló cuál habría sido una de las reglas que Julieta Prandi le imponía a su pareja y que habría generado conflictos entre ellos. “Ella le tenía prohibido grabar con chicas y, si lo hacía, tenía que avisarle”, contó en SQP.

“Cuando Prandi la vio, le escribió a Emanuel y le dijo que no lo quería ver más, que era un mentiroso y que no volviera a la casa. Y lo bloqueó de todos lados”, siguió.

Según el relato, Emanuel Ortega no le habría avisado que Lynch iba a utilizar su estudio de grabación. Lo mismo habría ocurrido con Mariana Marx. En este último caso, Julieta Prandi se habría enterado después de revisar los mensajes del músico y se presentó en el estudio sin previo aviso.

Mariana Marx habló posteriormente sobre aquel encuentro y lo describió como una situación muy tensa. Según su relato, Julieta Prandi habría tenido una actitud hostil hacia ella e incluso la habría obligado a leer el libro que había ido a grabar en formato de audiolibro.