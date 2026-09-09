Revelaron la técnica de seducción que usa Benjamín Vicuña con las mujeres

En el marco de una entrevista conducida por Julia Mengolini, el artista analizó la capacidad de atracción de su colega durante las funciones de Secreto en la Montaña, el éxito teatral del Multiteatro. Ante la advertencia de la conductora sobre el riesgo de enamorarse de su compañero de elenco, Mengolini señaló que "con Vicuña cualquiera igual, ¿no?" y que permanecer a cinco metros de él resulta suficiente para caer rendido. El intérprete reaccionóentre risas y expresó "mirá si caigo en las redes".

Durante el intercambio, la charla derivó en los aspectos físicos que destacan la presencia del actor chileno. En ese sentido, el protagonista sostuvo que "tiene algo muy infalible su sonrisa". No obstante, aclaró que sus palabras podían sonar subidas de tono para el horario matutino y manifestó "qué chileno hijo de puta, ¿entendés? Porque así, nada, ¿qué me importa Vicuña? No sé qué. Y la sonrisa es qué hijo de puta. Claro, sí, se te abre el orto". A su vez, indicó que la mirada astuta formaba parte de esa característica. Por su parte, la periodista lo comparó con una figura mítica y afirmó "es como una medusa. Yo te juro que si algún día lo, me lo llego a cruzar, yo me voy a tapar los ojos."

Al profundizar sobre el tema, el artista remarcó que el atractivo no se encuentra en las fotografías promocionales. Sobre el afiche publicitario, del cual admitió que "lo dieron de baja" porque "no se entiende", explicó que el rasgo distintivo aparece en la risa espontánea y describió "es cuando se ríe mucho, ¿entendés? Porque se le achinan los ojos, pasa como una cosa medio...". La conductora interrumpió la definición al calificarla como "y es la fucking sonrisa de la que estamos hablando", a lo que el invitado ratificó que el gesto auténtico es el que marca la diferencia.

La conversación transcurrió mientras revisaban la gráfica de la obra dirigida por Javier Daulte y con libro de Marcos Carnevale, proyecto que presentó una historia de amor en la cartelera porteña desde mayo. En la imagen, el compañero mostraba una expresión moderada. Al observarlo, la periodista comentó "vos estás muy serio, ¿no?", mientras el reporte continuaba con la respuesta del actor sobre "sí, él no sé, esa, esa risita media-", instante en que se reiteró el concepto de la gestualidad.

El espectáculo se consolidó como una de las propuestas con mayor convocatoria del año, combinando momentos dramáticos y pasajes cómicos con funciones agotadas durante meses. Respecto al trabajo compartidos en escena, el propio artista chileno había declarado en el ciclo Otro día perdido que los contactos físicos con su compañero representaron "los chapes más violentos" de su carrera en ficción.

El ciclo de la dupla sobre el escenario concluyó luego de que el 18 de agosto se confirmara en redes sociales la despedida fijada en un plazo de seis semanas. El motivo de la salida respondió a compromisos cinematográficos previos asumidos con los realizadores Álex de la Iglesia y Matías Bize. En ese anuncio, el protagonista dejó en claro que "la obra sigue".

La continuidad de las funciones sumará a Luciano Castro como nuevo integrante del elenco. En declaraciones brindadas a El Ejército de la Mañana por Bondi Live, el actor argumentó la elección de su nuevo compañero al señalar "porque me gusta cómo actúa... Porque es un chongazo." La nueva etapa incluirá recorridos por distintas provincias del país para presentar la producción tras el paso por la capital.