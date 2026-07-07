Revelaron nuevas pistas sobre la supuesta amante de Diego Latorre

El enfrentamiento mediático entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo con la intervención de Fernanda Iglesias. La periodista decidió aportar datos que refuerzan las acusaciones del futbolista sobre una presunta infidelidad de Diego Latorre.

Recientemente Icardi inició la polémica mediante sus redes sociales al publicar "Si querés, hacemos un enigmático de esos que tanto te gusta hacer. La primera pista: vecina. Mañana te sigo atendiendo, amor" sugiriendo que conoce detalles íntimos de la familia de la panelista.

Desde su receso invernal Iglesias utilizó su cuenta de Instagram para validar esta información. La integrante de los medios fue tajante al expresar que "Estoy de vacaciones, no voy a hablar de yarará acá porque después dicen que no tengo vida. Lo que sí tengo son nombre y apellidos" confirmando que posee datos concretos sobre la identidad de la persona señalada.

Además de coincidir con el primer dato brindado por el deportista la comunicadora añadió una referencia adicional. Según sus palabras "La pista vecina está muy bien. Y podría agregar otra: mami del cole" lo que incrementó las especulaciones en el entorno del espectáculo.

Esta no es la primera vez que la periodista se refiere al tema ya que anteriormente había respaldado una versión similar ocurrida en Miami. En aquella oportunidad Iglesias manifestó que "Todo cierto. Lo sabemos hace mucho tiempo, pero la humillación es tan grande que tuvimos piedad" asegurando que el círculo periodístico manejaba esta noticia desde hace mucho tiempo.