Revelaron qué deben hacer Wanda Nara e Icardi para terminar con su guerra

El enfrentamiento en los tribunales entre Mauro Icardi y Wanda Nara mantiene la atención en el fuero familiar, con eje directo en la custodia y rutina de las hijas que comparten. La disputa legal sumó la postura del entorno de la empresaria, con severos cuestionamientos hacia la estrategia ejercida por la representación del futbolista.

Durante la grabación de La Noche de Mirtha, ciclo presentado por Juana Viale ante la ausencia por salud de Mirtha Legrand, la abogada Ana Rosenfeld coincidió en la mesa con Elba Marcovecchio, defensora del deportista. En ese marco, la letrada fue contundente sobre los pasos a seguir.

“Si Mauro y Wanda se sentaran y hablaran, el bienestar de las nenas estaría resuelto”, sostuvo Rosenfeld.

En sus declaraciones, la abogada enfatizó la responsabilidad de los profesionales en la controversia y remarcó la viabilidad de un acuerdo directo sin intermediarios.

“No tendría que haber guerra de abogados, no somos los protagonistas”, sentenció al ser consultada sobre el rumbo del expediente.

“Mauro y Wanda ya no son pareja y no tienen intención de volver a serlo, entonces lo único importante son las nenas. Deberían sentarse a tomar un café, es lo que hace falta para que esto se resuelva”, agregó Rosenfeld.

Ante la posibilidad de un encuentro cara a cara, la representante de la conductora afirmó la predisposición de su clienta y detalló la dinámica de los contactos recientes.

“Obvio, lo venimos proponiendo hace un montón. Vengo hablando con Wanda. Le viene mandando mil mensajes, desde que se robaron los pasajes ella se comunica con él”, reveló la abogada.

La posición manifestada por la letrada apunta al cumplimiento de las responsabilidades parentales y a la continuidad en la cotidianeidad de las menores.

“Wanda no puede criar sola a sus hijas”, sentenció la letrada al tiempo que cuestionó la conducta del jugador: “Él va, viene, no contesta los mensajes, no lleva a las nenas al colegio”.

La crítica se extendió hacia las letradas que representan al delantero, a quienes acusó de priorizar reclamos punitivos sobre el diálogo institucional. “Las abogadas lo único que hacen es presentar escritos pidiendo multas para Wanda”, apuntó la letrada.

Asimismo, denunció la difusión pública de documentación reservada del expediente en trámite. “Nosotros presentamos escritos y del otro lado los exponen a la prensa. Decir que los filtra la Justicia es denigrante, espantoso”, sentenció.

Finalmente, Rosenfeld reclamó desvincular el cierre de la relación sentimental de los acuerdos de crianza, marcando un freno a las medidas procesales. “Mauro le declaró la guerra a Wanda porque no quería ser más su pareja. No puede seguir usando a las nenas. No tienen que pensar en ellos, ellos ya resolvieron su vida”, señaló.

“¿Por qué no quiere? ¿Por qué hay que tener abogados para discutir eso? La otra se va por las ramas. Las nenas tienen que estar con el papá. Los dos tienen que hacer terapia, pero primero tiene que resolverse esto”, concluyó Rosenfeld.