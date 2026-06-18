La Selección Argentina inició su participación en el Mundial 2026 con un triunfo contundente por tres a cero frente a Argelia. Durante el encuentro, Lionel Messi convirtió tres goles, lo que le permitió alcanzar 10 récords y generó un pico máximo de audiencia en televisión y plataformas de streaming. Sin embargo, la gran noche del capitán tuvo un trasfondo de angustia que se manifestó en su llanto al finalizar el partido.

El motivo de esta emoción se debe al delicado estado de salud que atraviesa su padre, Jorge Messi. El periodista Eduardo Feinmann brindó precisiones sobre la situación y explicó que el padre no está bien de salud hace tiempo, ya hace varios meses desde el año pasado. Según la información brindada por el cronista, el cuadro se tornó más complejo recientemente debido a que tiene un problema bastante grave de salud y esta semana justamente hubo algunas situaciones que empeoraron un poquitito más el estado.

A pesar de la preocupación personal, el desempeño del futbolista fue sobresaliente. El periodista remarcó que Messi está sufriendo esa cuestión interna pero que así todo el tipo jugó como los dioses. Por su parte, el jugador intentó mantener la reserva sobre el tema durante la conferencia de prensa, aunque reconoció el momento que le toca vivir junto a su familia.

Al ser consultado por su estado de ánimo, el capitán explicó que la verdad que una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. El líder del equipo también hizo hincapié en la importancia del acompañamiento de sus compañeros y de todo el cuerpo técnico para sostenerlo durante la competencia. Sobre este punto, se mostró agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros porque estuvieron siempre al lado mío dándome mucha fuerza para que esté bien.