Revelaron que Gallardo está viviendo con su pareja y su "amante"

Ángel de Brito brindó detalles sobre la estadía de Marcelo Gallardo en Estados Unidos, país al que viajó para desempeñarse como comentarista del Mundial para la plataforma Disney Plus.

Durante la emisión de LAM, el periodista reveló un escenario particular que involucra al exdirector técnico en su lugar de hospedaje. Según relató el conductor, "El Mundial tiene un lado B" y agregó que en un mismo hotel "Está el exjugador, su esposa, con la que se separaron y volvieron y la amante".

La situación se centra en la presencia de Geraldine La Rosa, pareja del entrenador, y Alina Moine, quien también se encuentra en territorio norteamericano trabajando para la señal ESPN.

Debido a que ambos profesionales pertenecen al mismo grupo de medios, la empresa dispuso que se alojen en el mismo edificio. Moine y Gallardo mantuvieron en el pasado un romance corto pero intenso, cuya duración exacta nunca trascendió, que finalizó cuando el técnico regresó con la madre de sus hijos.

Actualmente, los protagonistas mantienen una logística estricta para evitar encuentros incómodos en las áreas comunes. La estrategia consiste en no cruzarse por los pasillos y verse lo menos posible mientras cumplen con sus funciones laborales durante la cobertura del Mundial 2026.

Este cruce de caminos inesperado se produce tras el alejamiento de Gallardo de la dirección técnica de River, en un contexto donde la organización profesional los obligó a compartir el mismo espacio físico.