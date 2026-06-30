La eliminación de Alemania frente a Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Horas después de la derrota por penales, se conoció un video que expone un momento de máxima tensión dentro del seleccionado alemán y que dejó al descubierto las dudas de algunos futbolistas antes de la definición.

Con la serie igualada luego de los cinco remates reglamentarios, el capitán Joshua Kimmich reunió a sus compañeros en el círculo central para definir quién se haría cargo de los siguientes disparos. La conversación quedó registrada por la Spidercam, cuyo micrófono captó el diálogo que posteriormente fue difundido por la televisión alemana y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Según publicó el diario alemán BILD, Kimmich le preguntó en dos oportunidades a Leon Goretzka si estaba dispuesto a ejecutar uno de los penales. En ambas ocasiones, el mediocampista respondió negativamente con un gesto de la cabeza, descartando asumir esa responsabilidad.

Ante la negativa, el capitán reorganizó el orden de los ejecutantes. Goretzka pasó a ocupar el noveno lugar de la lista, mientras que el décimo quedó para Waldemar Anton. Esa modificación dejó el sexto penal, decisivo para la continuidad de Alemania en el torneo, en manos del defensor Jonathan Tah.

Tah, habitual marcador central del Bayern Múnich y de la selección alemana, no contaba con experiencia en definiciones por penales en partidos oficiales. Su remate fue contenido por el arquero paraguayo Orlando Gill, quien se convirtió en la gran figura de la serie y dejó a su equipo a un paso de la clasificación.

La eliminación alemana también estuvo marcada por los fallos anteriores de Kai Havertz y Nick Woltemade, por lo que el sexto disparo representaba una oportunidad determinante para mantener con vida al conjunto europeo.

Tras la atajada de Gill, el defensor de Lanús José Canale tomó la pelota y convirtió el penal definitivo que selló la histórica clasificación de Paraguay, uno de los grandes batacazos del Mundial 2026.