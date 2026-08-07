Revelaron que la mamá de Wanda Nara le robó el novio a una amiga

Nora Colosimo se pronunció ante la controversia mediática generada por Lola y Rosi Bezerra, quienes sostuvieron que ella habría iniciado un romance con Rafael mientras este mantenía un compromiso con Rosi.

La madre de Wanda Nara desmintió cualquier tipo de deslealtad y fue tajante sobre el supuesto pasado sentimental entre su actual pareja y la denunciante al afirmar que "Primero, para robar novio hay que ser novia o pareja de alguien. Esa señora jamás tuvo vínculo con ese señor, punto final".

El relato de las Bezerra sobre el dolor sufrido por esta supuesta traición fue minimizado por Colosimo, quien interpretó el descargo como una estrategia para obtener relevancia pública. En sus declaraciones, la mujer preguntó "¿Tenés alguna duda de que se cuelga de mí? Me da mucha risa, me hizo sentir importante porque se armó un cuento conmigo".

Además, consideró que la acusación buscaba impacto mediático debido a su perfil alto, señalando que "Absolutamente no, mintió y le sirvió. Si tenían que armar un lío tenía que ser conmigo".

En relación con el vínculo de amistad que las Bezerra afirmaron tener con ella, Nora aclaró que el trato era superficial y que la relación comenzó de forma fortuita. Detalló que "Ella mostró una foto, que fue en un desfile de Zaira y, como mucha gente ya me conocía por ser la 'mamá de', me pidió la foto".

Según su versión, los contactos posteriores fueron esporádicos porque "Ella era amiga de una amiga mía, le pidió mi teléfono y yo soy simpática, me caracterizo por no tener enemigos. Un día me mandó un mensaje para ir a su casa a tomar un cafecito".

Asimismo, desmintió haber frecuentado el hogar de Rosi de manera habitual. La protagonista enfatizó que "Esta señora dijo que yo iba a su casa y no sé dónde vive. Fui una vez a la casa de la hija".

Para concluir su defensa y despejar dudas sobre su comportamiento ético, Colosimo sostuvo que "Te digo la verdad: no soy de mirar hombres ocupados". Con estas palabras, dio por cerrada la discusión iniciada tras la reciente aparición de la familia Bezerra en los medios de comunicación.