Revelaron qué le dolió más a Jorge Messi tras las fake news de su muerte

La repercusión por la falsa información sobre el fallecimiento de Jorge Messi continúa en el centro de la escena mediática. El error ocurrió durante una transmisión en vivo en la plataforma Luzu TV, cuando Flor Peña dio por cierta la muerte del padre del futbolista. Aunque la conductora se retractó rápidamente y pidió disculpas públicas tras confirmar que se trataba de una noticia falsa, el hecho generó una gran conmoción y motivó a que Nico Occhiato tomara medidas internas en el canal de streaming.

En medio de las críticas y el análisis sobre lo sucedido, Pía Shaw aportó información sobre la reacción del entorno íntimo en el programa A la Barbarossa. La periodista explicó que mantuvo una comunicación constante durante la tarde del jueves con Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, para hablar sobre la situación y el error cometido en la conducción. A partir de ese contacto, la panelista reveló que el verdadero dolor de Jorge Messi no estuvo vinculado directamente a la fake news reciente, sino a una exposición previa sobre su estado de salud.

Al respecto, Shaw recordó que meses atrás trascendieron datos médicos del empresario y señaló de manera directa al responsable de esa filtración. “Eduardo Feinmann fue quien abrió la puerta porque Messi no fue”, explicó la integrante del ciclo de Telefe. En ese sentido, remarcó que aquella vulneración a la intimidad afectó profundamente al padre del deportista. “Yo quiero decirte que lo que dijo Eduardo le dolió mucho más a Jorge Messi que lo que pasó ayer”, afirmó.

De acuerdo con lo expuesto en el programa televisivo, la difusión de los temas médicos caló hondo en los sentimientos del hombre. “No sabés lo triste que lo puso que se sepa”, sostuvo la periodista sobre el impacto emocional que generó el caso.

Por otra parte, la cronista describió la postura que tomó el círculo cercano del empresario frente al fallo de la actriz en el canal digital. “La familia tiene más templanza o corazón, como lo quieras llamar, con Florencia Peña”, señaló. De todas formas, Shaw diferenció el trato hacia la conductora y aclaró que existió un detalle particular del episodio que causó incomodidad en los allegados. “Lo que sí molestó fue el tono”, conclución la panelista.