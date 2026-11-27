Mauro Icardi y la China Suárez están en el centro de la escena mediática tras los dichos de Nora Colosimo sobre su relación. La mamá de Wanda Nara y Zaira Nara puso en duda la autenticidad del vínculo y sostuvo que todo respondería a una estrategia con intereses materiales.

Según la mirada de quienes analizan el tema, el futbolista y la actriz abandonaron su perfil reservado en redes sociales para mostrarse todo el día. Dejaron atrás rutinas ligadas al fútbol profesional y a la actuación para publicar escenas cotidianas que intentan proyectar armonía constante.

Ese cambio abrupto reaviva preguntas sobre cómo nació el romance entre María Eugenia Suárez y el delantero, recordando lo ocurrido en 2021 con el estallido del conflicto con Wanda Nara. En aquel momento se mencionaron frases despectivas del jugador hacia la actriz que hoy hacen más ruido frente a su presente juntos.

Frente a las dudas sobre un supuesto enamoramiento repentino, Nora Colosimo lanzó una definición contundente sobre el vínculo. "Yo jamás voy a poder creer en una pareja que comenzó de la manera que comenzó", expresó la madre de las mediáticas al cuestionar la base de la historia.

En su descargo, Colosimo profundizó sobre lo que considera incoherente en la actitud del futbolista a la hora de conquistar a alguien. "Si un hombre me quiere seducir diciéndome que 'soy la más fácil de la Argentina', 'olorosa', 'sucia', ¿te parece que ese hombre va a llegar a mí? No...", sostuvo con dureza.

Finalmente, la mujer expuso su hipótesis central sobre el motivo que sostiene la convivencia y la exposición pública de ambos. "Para mí acá hay un acuerdo económico", sentenció, dejando instalada la sospecha sobre si existe algún pacto de $ 0 o de millones detrás de esta historia.