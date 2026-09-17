Revelaron que Milett Figueroa le hizo brujería a Tinelli y estalló el chisme

Las versiones sobre supuestas prácticas de brujería volvieron a quedar en el centro de la escena alrededor de la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. En un momento donde la pareja mantiene su vínculo a pesar de las distancias por motivos laborales, la madre de la modelo peruana participó mediante una videollamada en La mañana con Moria, el programa conducido por Moria Casán en El Trece, donde respondió sobre las especulaciones de amarres para unir a su hija con el presentador.

Durante el reportaje, la conductora le consultó de manera directa por las versiones vertidas sobre su persona. "A vos te dicen la bruja más grande de Perú. Dicen que engualichaste a Tinelli, que le agarraste el calzoncillo, que hubo agua de tanga", lanzó Casán.

Frente a la consulta, la entrevistada reaccionó entre risas y descartó categóricamente cualquier acción de ese tipo para acercar a su hija al conductor. "Yo creo que para una niña tan linda yo no tengo que hacer ningún amarre. Ella es joven, bonita, talentosa… no es necesario que haga nada. Al contrario, hay que alejar un poco las moscas", sostuvo la madre de la modelo.

La temática recordó los dichos de Mimi Alvarado, quien meses atrás había afirmado públicamente que la mujer realizaba macumbas y la definió asegurando que "esa mujer es la bruja más grande del Perú, o eso dicen". Al ser indagada por estos episodios, la madre de Milett prefirió no expandirse y argumentó que el tema está legalizado. "Yo de esa dama no tengo nada que decir porque está todo judicializado. Esto tiene que probarse. Yo no puedo hablar más de la cuenta porque está todo en manos de la Justicia", afirmó.

A su vez, definió la inexistencia de un vínculo cotidiano con Alvarado. "A ella, en tres años, no la vi ni una vez. No la conozco. Nunca estuve con esta señora, mi hija tampoco", remarcó la entrevistada.

La controversia también involucra de forma directa a la propia Milett Figueroa, quien decidió acudir a la vía legal contra Alvarado. A mediados de julio, en una presencia en el programa Puro Show de El Trece, la modelo detalló las razones de la demanda. "Vine por temas legales respecto a Mimi. Tengo una audiencia y la idea es que se haga Justicia. La ley es la ley", explicó.

En esa oportunidad, la modelo manifestó su postura tras años de trayectoria mediática. "No se puede hablar así a la ligera de una persona que tiene 15 años trabajando sanamente y haciendo cosas de manera transparente. Me cansé de callarme, de no generar conflicto y de huir", dijo, fijando el origen del cruce en un momento específico. "Yo nunca había tenido problema con Mimi hasta que me separé de Marcelo. De pronto salió a decir cualquier cosa", manifestó en aquella ocasión. De esta manera, el entorno familiar rechazó cualquier tipo de imputación vinculada a gualichos o magia negra.