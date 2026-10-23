Revelaron que Wanda Nara manipula a una famosa para mentir por ella

Yanina Latorre, Nora Colosimo y Wanda Nara quedaron envueltas en un fuerte cruce mediático que encendió la pantalla. La panelista apuntó sin filtro contra la madre de la mediática durante un llamado telefónico en LAM. Cuestionó la veracidad de la información que la mujer difundió sobre un supuesto romance entre China Ansa y Pablo Migliore.

El enojo de la periodista surgió por la difusión y posterior eliminación de publicaciones en redes sociales. Consideró que lanzar versiones explosivas sobre figuras del espectáculo exige responsabilidad y material de prueba. “Si va a tirar data picante, tenés que tener pruebas y no borrar las cosas”, disparó al calificarla de irresponsable.

La discusión escaló cuando la comunicadora estableció diferencias entre su trayectoria periodística y la postura de su rival. Reivindicó el trabajo que sostiene desde hace años en los medios de comunicación frente a quienes se involucran sin medir consecuencias. Defendió la labor de las profesionales que investigan y chequean información diariamente en los programas de espectáculos.

El momento más tenso ocurrió al poner en duda la independencia de la mujer y señalar la influencia de su hija. “Ahora te sentás y te hacés la canchera porque Wanda te tira data, incomprobable”, lanzó sobre el cierre. Exigió disculpas públicas para las trabajadoras que se matan buscando data mientras otros generan escándalos en MasterChef.

La conductora recordó además los años que lleva trabajando en el medio para remarcar su experiencia. “Las placas negras son mías. La que estuvo escribiendo dos meses y medio fui yo. Tenés dos minutos de panelista, un poco más de respeto por la gente que tiene una carrera”, recriminó con dureza. Advirtió que su paciencia tiene un límite claro ante estos episodios.

“Soy amable pero si pasás dos pueblos, te voy a avisar”, sostuvo al argumentar los motivos de su reacción pública. Recordó que la mujer sintió “un tremendo pánico escénico” al participar en una serie vertical en el pasado. Concluyó afirmando que su actitud actual responde a la información que le facilitaría la esposa de Mauro Icardi.