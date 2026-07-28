Revelaron que Wanda Nara tiene un patrimonio de 58 millones de euros

La Justicia de Italia dio a conocer los detalles patrimoniales tras el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Según la información brindada por la panelista Angie Balbiani, la sentencia judicial establece que la conductora es titular de bienes muebles e inmuebles por un valor total de 58 millones de euros. Los fundamentos del fallo resultan claros al comparar las finanzas de la pareja. Al respecto, la periodista señaló que "La Justicia italiana dice: 'Vos tenés más plata que Mauro'".

El desglose de los activos indica que la empresaria no solo posee propiedades, sino que estas generan una rentabilidad constante. La información compartida en el programa televisivo sostiene que "Wanda tiene 58 millones de euros de patrimonio, mobiliario e inmobiliario, y un ingreso anual estimado de 2 millones y medio de euros por alquileres". Este flujo de dinero proviene principalmente de diversos contratos de arrendamiento.

Un punto central del proceso legal fue la procedencia de los fondos. Se aclaró que el capital no fue otorgado como un regalo del futbolista, sino que es el resultado de la división de bienes realizada durante el trámite de separación. Debido a la magnitud de este patrimonio, el tribunal tomó una decisión sobre los pedidos económicos adicionales de la empresaria.

Wanda Nara había solicitado el beneficio denominado addebito, que consiste en una compensación mensual para ella y sus hijas. Sin embargo, la Justicia italiana rechazó este reclamo. La sentencia determina que la empresaria no posee derecho a percibir una pensión de divorcio ni cuota alimentaria personal, fundamentando la negativa en la solvencia financiera que le otorgan sus 58 millones de euros.