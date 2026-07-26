Revelaron quién era el "topo" de Intrusos que le pasaba todo a LAM

El grupo que formó parte de Intrusos retomó el contacto a través de la plataforma WhatsApp luego de las tensiones vividas hace cinco años. El regreso de este espacio digital se produjo por una consulta de Damián Rojo que derivó en la propuesta de Guido Záffora para realizar una cena. El propio Jorge Rial confirmó su asistencia a este encuentro que busca dejar atrás las sospechas de 2021 sobre la existencia de un infiltrado que filtraba conversaciones internas al conductor.

En aquel periodo el clima laboral se vio afectado cuando Rial descubrió el grupo alternativo que funcionaba por fuera del canal. Aunque las miradas se posaron sobre Záffora por ser el integrante más reciente la implicada habría sido Débora D’Amato. Sobre aquel momento Guido Záffora habló en el medio Primicias Ya frente a Marina Calabró y explicó que "Hay un trasfondo acá, porque yo ya tenía decidido que iba a renunciar, estaba todo muy caldeado,". El periodista añadió que "Jorge muy caldeado en ese momento y (Mariana) Brey se había peleado con Mora Godoy ese mediodía, en LAM, y yo estaba hablando con Brey para ir a tomar la merienda con ella".

La desconfianza del animador se centró en el panelista debido a su vínculo cercano con otros colegas de la competencia. Según relató Záffora "Rial suponía que yo era el que le pasaba información a Brey". Ante la pregunta de Santiago Sposato sobre el motivo de la interna el comunicador respondió que fue "Porque había una persona que pasaba información". Respecto a la actitud del conductor Záffora consideró que "Se equivocó de persona para defender a otra persona, se la agarró conmigo".

Marina Calabró también brindó detalles sobre la dinámica de aquellas conversaciones privadas que terminaban en manos de la dirección del programa. La periodista recordó que "En un momento estábamos charlando de algo en el chat paralelo que involucraba a Jorge, que no hablábamos mal de él, pero era un palito. Pero esos textuales le llegan a Rial, que los pone en el chat oficial". En esa instancia el conductor lanzó una advertencia directa al grupo diciendo "Ojo, porque esto les puede volver".

La confusión sobre la identidad del informante aumentó por la fecha de ingreso de Záffora al equipo de trabajo. El periodista rememoró que "Era un sábado a la tarde, llovía, y yo había entrada al chat paralelo el jueves". Al ser una incorporación nueva sus compañeros dudaron de su lealtad manifestando que "Claro, había entrado hacía muy poco, y muchos decían: ‘¿Será Guido?’". El conflicto escaló hasta que Marcela Tauro confrontó a la presunta responsable en el sector de maquillaje a los gritos. Actualmente el grupo que incluye a Adrián Pallares, Rodrigo Lussich y Paula Varela mantiene el diálogo aclarado de cara a la próxima reunión.