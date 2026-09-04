Revelaron quién es la persona que acercaba a Tini a la iglesia evangélica

Un aspecto desconocido de la vida de Tini Stoessel ha salido a la luz a partir de revelaciones televisivas sobre su acercamiento a la religión evangélica. En el programa Puro Show, emitido por la señal de Canal 13, la periodista Fernanda Iglesias brindó detalles sobre esta etapa reservada de la cantante argentina y explicó que "Ella en un momento decide involucrarse en la religión evangélica y empieza a ir a misas a escondidas de sus padres. O sea, no les contaba a sus padres. No sé si porque tenía miedo de que le dijeran que no o porque hacía varias cosas escondidas de sus padres". Este hecho habría ocurrido de manera silenciosa, manteniendo el secreto frente a su círculo familiar más cercano.

La información fue ampliada en el mismo ciclo por la panelista conocida como Pochi de Gossipeame, quien aportó testimonios adicionales de allegados que confirman la situación. La integrante del programa compartió el mensaje recibido de un informante que aseguraba que "Es real lo que dijo Fer Iglesias. Ella, hará seis años, se acercó a la iglesia Rey de Reyes de la mano de Mechi Lambre, que fue su coprotagonista en Violetta".

De esta manera, se identificó a la reconocida actriz de la ficción juvenil de Disney como la persona clave que facilitó el acercamiento de la artista a la congregación religiosa.

Mercedes Lambre posee un vínculo familiar directo con los referentes de la mencionada institución. La actriz se encuentra casada con Ezequiel Freidzon, quien es hijo de Claudio Freidzon y Betty Freidzon, los pastores principales que lideran la comunidad de fe.

La relación de confianza entre ambas actrices se ha mantenido firme a pesar del paso del tiempo y de la finalización de los proyectos profesionales compartidos. En el marco de la gira musical que la cantante realiza actualmente por México, su excompañera de elenco viajó para brindarle su compañía y estuvo presente de forma activa en la presentación llevada a cabo en la ciudad de Guadalajara.