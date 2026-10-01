Tini Stoessel y Emilia Mernes vuelven a quedar en el centro de la escena por una versión sobre el origen de su distanciamiento. Según revelaron en LAM y reprodujo Paparazzi, el conflicto entre ambas no habría tenido como eje una infidelidad, sino la decisión de Emilia de sumar a su equipo a una persona que había sido muy cercana profesionalmente a Tini.

La persona señalada es Pancho Cia, músico e ingeniero de sonido que trabajó durante años junto a Stoessel y que formó parte de distintos momentos importantes de su carrera. De acuerdo con esa versión, el vínculo profesional entre ambos era muy cercano y su salida del equipo habría sido tomada por Tini como una traición, especialmente porque tiempo después comenzó a trabajar con Emilia.

En LAM señalaron que el punto de quiebre habría sido que Mernes conocía la importancia que Pancho tenía dentro del círculo de Tini y, aun así, decidió incorporarlo a su propio equipo. “Guitarristas hay un millón, ahí siente Tini la traición”, fue una de las frases que se mencionaron al explicar el conflicto.

Con el paso del tiempo, el músico empezó a participar de proyectos de Emilia y, según la publicación, incluso realizó algunos arreglos similares a los que había hecho anteriormente para Stoessel. Ese detalle fue advertido por seguidores de ambas artistas y alimentó aún más las versiones sobre un quiebre entre ellas.

Quién es Pancho Cia, el músico señalado en la pelea

Pancho Cia no era solamente uno de los guitarristas que acompañaban a Tini. También se desempeñaba como ingeniero de sonido y había trabajado junto a ella prácticamente desde los primeros años de su carrera musical.

Esa cercanía profesional derivó también en una fuerte relación personal. En 2021 incluso circularon rumores sobre un supuesto romance entre ambos mientras se encontraban en Miami, aunque esa versión nunca fue confirmada por ninguno de los protagonistas.

El músico había acompañado a Tini durante distintos lanzamientos, viajes y etapas personales. También mantenía un vínculo cercano con la familia Stoessel, algo que en su momento reforzó las especulaciones sobre la relación entre ambos.

Después de su salida del equipo, Cia comenzó a trabajar junto a Emilia Mernes. Aunque él habría sostenido que no existía ningún conflicto con Tini, dejó de mostrarse públicamente con la cantante, mientras crecía su presencia dentro del equipo de Emilia.

Las versiones sobre la pelea entre Tini y Emilia

Durante los últimos años surgieron diferentes rumores alrededor de la relación entre ambas cantantes. Sin embargo, la versión difundida ahora pone el foco en una cuestión profesional y de confianza entre amigas.

La posibilidad de una reconciliación volvió a instalarse después de la aparición de Tini junto a Lali Espósito en River, que generó expectativa entre los fanáticos por otros eventuales reencuentros dentro del pop argentino. Por ahora, no hubo una confirmación pública de Tini o Emilia sobre esta versión ni sobre los motivos concretos de su distanciamiento.