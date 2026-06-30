En medio de la conmoción por la muerte de Ernestina Pais, se conoció un dato que impactó aún más al ambiente del espectáculo: la conductora había hablado con una colega apenas 25 minutos antes del accidente fatal.

La revelación fue realizada por la periodista Valentina Salezzi, quien contó en el programa de Moria Casán que mantuvo una extensa conversación con la artista poco antes del hecho que terminó con su vida.

Valentina Salezzi, concinera histórica de Cucinare, era muy cercana a Ernestina Pais. (Foto: Cucinare)

“Todavía estoy en shock, es la realidad. Estaba organizando un viaje con Benicio para irse a Europa. Yo la estaba ayudando a organizarlo”, expresó Salezzi al aire, visiblemente conmovida por la noticia.

La comunicadora explicó además que mantenía un vínculo cercano con Ernestina Pais, con quien había compartido trabajos en televisión y una relación de amistad que se había fortalecido con el tiempo.

“Tuve la suerte y la fortuna de haber trabajado con Ernestina, de haber compartido una temporada, de ser codo a codo y, después, vivir muy cerca y tener una amistad”, agregó.

El dato de la última conversación generó un fuerte impacto entre colegas y seguidores, ya que se conoció en paralelo a los detalles del accidente ocurrido en el cruce ferroviario de Sáenz Peña y Elcano, en San Isidro.

Mientras avanza la investigación judicial para determinar la mecánica del siniestro, el mundo del espectáculo continúa expresando su conmoción por la repentina muerte de la conductora, que seguía activa laboralmente y con proyectos en marcha hasta horas antes del hecho.