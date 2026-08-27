Revelaron si Tini Stoessel decidió invitar a sus papás tras el escándalo

En medio de un clima de incertidumbre familiar por diferencias financieras, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul decidieron dar un paso trascendental antes de la gran celebración de su boda. La pareja tiene programada su fiesta multitudinaria para el próximo 19 de diciembre en el exclusivo predio Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, fecha que fue filtrada por la conductora Susana Giménez. Sin embargo, la cantante y el deportista realizarán una ceremonia civil una semana antes del evento principal, con el fin de formalizar su unión de forma reservada.

Este primer encuentro se llevará a cabo en absoluto hermetismo, destinado únicamente al círculo afectivo más cercano de la pareja. El periodista Guido Záffora detalló en televisión que la cita civil representa una reunión de carácter sumamente reservado, afirmando que "es una fiesta para íntimos". En este sentido, el panelista sorprendió al confirmar que Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, padres de la artista, forman parte de los convocados a la firma del civil, al expresar que "Alejandro y Mariana están invitados".

La asistencia de los padres de la cantante a esta ceremonia íntima mantiene en vilo al entorno, dado que la relación familiar atraviesa un periodo complejo debido a auditorías y sospechas financieras vinculadas a la administración de bienes. De concretarse su presencia en el registro civil, se incrementarían las posibilidades de que también asistan a la posterior fiesta multitudinaria en Dok Haras, aunque todo dependerá de la evolución del conflicto familiar en las próximas semanas.

Por otro lado, la expectativa por la gran fiesta de diciembre es muy alta debido a que los cupos para asistir son sumamente limitados. Ante la gran cantidad de allegados que desean concurrir, la organización del evento estableció un sistema de selección alternativo. Respecto a esta dinámica, el periodista comentó que "hay una especie de lista de espera donde si se bajan algunos entran otros".

Finalmente, el círculo íntimo se encargó de descartar de manera tajante las versiones sobre posibles canjes comerciales para financiar la celebración. El integrante del programa televisivo DDM echó por tierra estas especulaciones y ratificó la independencia económica del evento al sostener que "el casamiento está todo pago y organizado. No hay canje, al contrario".