Revelaron un detalle millonario del divorcio de Wanda Nara e Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a estar en el centro de la escena mediática tras confirmarse la salida del divorcio firmado en Italia. La sentencia judicial dejó al descubierto diversos aspectos sobre la división de bienes, los patrimonios en juego y los cuantiosos ingresos generados a lo largo de sus años de matrimonio.

En la última emisión de DDM por América TV, el periodista Martín Candalaft brindó precisiones sobre el fallo. Durante el programa, el panelista puso el foco en la compañía World Marketing Football, propiedad de la conductora de MasterChef, la cual continúa recibiendo fondos vinculados directamente a la figura del atacante.

Según detalló Candalaft al aire, "Wanda sigue cobrando dinero de Icardi, según el tribunal, su empresa World Marketing Football percibe ingresos derivados de los derechos de imagen del futbolista". El comunicador añadió que "hay algunos contratos de Icardi que están vigentes y que están firmados por la empresa de Wanda", remarcando que "ella cobra dividendos de la imagen de Icardi".

El informe difundido en la pantalla televisiva reveló las cifras exactas del negocio publicitario durante la última década. Se indicó que $4400000 euros es el dinero que la empresa WMF cobró entre el 2014 y 2024 por derechos de imagen, patrocinios y el acuerdo comercial de Icardi con la marca de la pipa.

Asimismo, Candalaft sacó a la luz una transacción bancaria reciente realizada a la firma de la empresaria. "266000 euros es la transferencia que hizo la marca de la pipa el 16 de febrero de 2024 a WMF, o sea que le pagó directamente a la empresa de Wanda", especificó sobre los movimientos financieros registrados en la causa.

Por otro lado, el expediente expone las propiedades inmuebles del deportista en suelo nacional y los recursos propios de la presentadora. "El documento señala que Wanda tiene ingresos propios e Icardi reconoció que tiene tres departamentos en Argentina, dos son alquilados por Wanda y el tercero es utilizado por la familia para vacaciones", concluyó el periodista sobre la resolución judicial de la expareja.