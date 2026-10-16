Un informe elaborado por un formador del Barcelona en el año 2000, cuando Lionel Messi tenía apenas 13 años, generó una fuerte polémica en las redes sociales tras conocerse que recomendaba no contratar al futbolista argentino debido a su baja estatura. El documento forma parte de tres evaluaciones inéditas realizadas durante sus primeras pruebas en La Masía, que fueron difundidas recientemente y dejaron al descubierto las diferencias de opinión que existían sobre el futuro del rosarino.

Los informes fueron publicados por el periodista francés Florent Torchut, autor de la biografía Rey Leo, y corresponden a la llegada de Messi a España, cuando buscaba una oportunidad para incorporarse a las divisiones inferiores del club catalán. Aunque los tres evaluadores reconocieron sus condiciones técnicas, uno consideró que sus 142 centímetros de altura representaban una limitación importante para competir en categorías superiores.

El documento más cuestionado advertía que, incluso si el joven alcanzaba los 150 centímetros, tendría dificultades para desempeñarse en una categoría juvenil más exigente. La evaluación terminaba con una recomendación contundente: "Creo que no se debe fichar".

Las críticas que recibió el informe sobre Messi

La publicación de los documentos provocó numerosas reacciones entre los usuarios de las redes sociales, quienes cuestionaron que se priorizara la contextura física de Messi por encima de su talento futbolístico.

Una de las críticas más difundidas calificó de "nefasto" el criterio utilizado para proyectar el crecimiento del jugador cuando todavía era un adolescente. Otros usuarios manifestaron su sorpresa por la recomendación de rechazar a quien años después se convertiría en una de las máximas figuras de la historia del fútbol.

La polémica también estuvo vinculada con las diferencias entre los tres informes. Mientras uno aconsejaba no incorporarlo, los otros dos destacaban sus condiciones y anticipaban un futuro prometedor.

El informe que comparaba a Messi con Maradona

Uno de los documentos describía al rosarino como un futbolista técnicamente completo, con buena visión de juego, velocidad, capacidad de gambeta y remate. Aunque mencionaba su falta de desarrollo físico, la evaluación final era positiva.

El tercer informe fue todavía más llamativo, ya que uno de los formadores encontró similitudes entre aquel joven argentino y Diego Armando Maradona.

"Salvando las distancias, es un Maradona", escribió el evaluador, quien recomendó su incorporación al Barcelona y consideró que tenía un enorme margen de crecimiento.

Las diferencias entre los tres análisis reflejan las dudas que existían dentro del club sobre la contratación de Messi, especialmente por su contextura física y los costos que implicaba incorporar a un adolescente extranjero.

Cómo Messi terminó llegando al Barcelona

La llegada del rosarino al conjunto catalán estuvo marcada por negociaciones y demoras. Messi había viajado desde Rosario junto a su padre, Jorge, para realizar una prueba después de que sus condiciones despertaran el interés de representantes vinculados con el club.

Durante sus primeros entrenamientos, el joven llamó la atención por su habilidad, aunque algunos responsables de las divisiones inferiores mantenían dudas sobre su futuro.

Finalmente, Carles Rexach, entonces secretario técnico del Barcelona, quedó convencido de sus condiciones después de observarlo durante un partido. Su intervención resultó decisiva para avanzar con la incorporación del argentino.

La historia desembocó en el recordado compromiso firmado sobre una servilleta en diciembre de 2000, que terminó convirtiéndose en uno de los documentos más emblemáticos del fútbol mundial.

Más de dos décadas después, aquellos informes muestran cómo el Barcelona estuvo cerca de descartar al futbolista que terminaría conquistando cuatro Champions League, diez títulos de La Liga y siete de sus ocho Balones de Oro durante su etapa en el club.