La minera canadiense Cerrado Gold anunció la compra del 100% de la mina de oro y plata Manantial Espejo, ubicada en el centro de la provincia de Santa Cruz, a unos 50 kilómetros de la localidad de Gobernador Gregores. La operación, que se concretó por US$ 20 millones, fue acordada con la también canadiense Pan American Silver y tiene como objetivo principal reactivar la producción del yacimiento, que lleva casi cuatro años inactivo. La empresa apunta a reabrir la mina en 2027.

Según informó la compañía, el primer paso para la puesta en marcha será bombear el agua acumulada en los túneles subterráneos para que los equipos puedan volver a trabajar. Cerrado Gold calcula que esa tarea de drenaje y la reparación de las instalaciones podrían llevar hasta seis meses.

En cuanto a la estructura del pago, la firma adquirió la sociedad Minera Tritón Argentina, que controla el yacimiento. Pagó US10millones al momento del cierre de la operación y desembolsará otros US10millones al momento del cierre de la operación y desembolsará otros US 5 millones en cada uno de los dos primeros aniversarios del acuerdo.

Cómo será la vuelta a la producción

Manantial Espejo comenzó a operar en 2008 y entró en mantenimiento a fines de 2022. Su planta tiene la capacidad de procesar 2.500 toneladas de mineral por día, aunque para la reapertura, la empresa apunta a un ritmo inicial de 1.000 toneladas diarias, el mismo nivel al que operaba antes del cierre.

El plan de Cerrado Gold es alimentar la planta primero con roca ya extraída que quedó acopiada en el sitio (con una baja concentración de metal) y luego mezclarla con el mineral recién extraído de las galerías subterráneas. Para 2027, la compañía prevé perforar unos 40.000 metros con el objetivo de reunir datos para una nueva estimación de recursos.

Antes de volver a extraer mineral, la firma deberá actualizar o renovar los permisos mineros y ambientales, incluyendo la actualización del Informe de Impacto Ambiental. Asimismo, la compra implica asumir las obligaciones del plan de cierre vigente, incluida una garantía financiera de US$ 13,8 millones exigida por la provincia de Santa Cruz.

El impacto en el empleo

La paralización de la mina a fines de 2022 había obligado a la comunidad de Gobernador Gregores a buscar otras fuentes de trabajo. En 2023, la provincia aprobó un plan de cierre social elaborado junto a Pan American, que incluyó proyectos de turismo a pequeña escala y capacitación en oficios.

Con la reactivación, el ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, estimó que la vuelta a la producción podría generar "300 empleos directos". El funcionario destacó que la provincia trabaja desde 2025 con las mineras para recuperar la operación y que el reinicio también traerá pedidos de bienes y servicios para proveedores locales.

La operación de compra y puesta en marcha será financiada con fondos de Minera Don Nicolás, la filial argentina con la que Cerrado Gold ya produce oro y plata en Santa Cruz. Esa mina produjo 44.942 onzas de oro equivalente entre enero y septiembre de 2026, un 23% más que en el mismo período del año pasado. La empresa prevé aprovechar su red de proveedores y contratistas en la provincia, además de evaluar compartir asistencia técnica entre ambas operaciones. En 2022, antes de su cierre, Manantial Espejo había producido unas 68.000 onzas de oro equivalente.