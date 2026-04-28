El histórico traslado de los peces del Parque de Mayo ha marcado un antes y un después en el bienestar de estos animales. El operativo, realizado por la Secretaría de Ambiente en marzo, demandó dos semanas de trabajo especializado para capturar y manipular a los ejemplares con cuidado extremo. Según confirmó Melisa Olivero, directora de Ecología Urbana, a DIARIO HUARPE, el volumen de animales rescatados fue una sorpresa para los técnicos: "Fueron aproximadamente 3.200 entre carpas comunes, sogyos y algunas carpas koi. Superó las expectativas porque pensábamos que eran muchos menos".

Entorno saludable y monitoreo constante

A un mes de haber sido trasladados a su nuevo hogar en el "óvalo del Pinar", los peces presentan un estado de salud óptimo. La adaptación ha sido total, facilitada por el cambio de un lago artificial estancado a un sistema de lagunas con agua de mejor calidad. "El agua es agua de pozo. Están en otras condiciones", explicó Olivero, destacando que el entorno actual es mucho más favorable para ejemplares que promedian los 8 años de edad.

Las piletas, el lugar clave para la rehabilitación de los 3.200. (Gentileza Ambiente)

Un factor clave en esta mejora ha sido la corrección de su dieta. En el Parque de Mayo, los peces sobrevivían en gran medida gracias a los pochoclos y migas de pan que arrojaba el público, algo totalmente desaconsejado. Al respecto, la funcionaria señaló:

"Se les cambió la alimentación por la alimentación correspondiente a lo que son las carpas, han pasado prácticamente 4 semanas y no hemos tenido bajas ni nada".

Cómo es el lugar donde viven hoy

El nuevo hábitat se encuentra en el Parque de la Biodiversidad, un paisaje protegido de 10 hectáreas ubicado en Rivadavia. Este espacio cuenta con infraestructura diseñada específicamente para la vida acuática, incluyendo piletones, canales y lagunas artificiales.

(Gentileza Ambiente)

"En el parque tenemos varias lagunas, reservorios, los canales, así que los animales están en un nuevo hábitat", detalló Olivero.

Allí, los ejemplares conviven en una estación de piscicultura que no solo funciona como refugio, sino también como laboratorio para estudios limnológicos y centro de educación ambiental para escuelas y público general.

Por qué no volverán al lago del Parque de Mayo

Una de las definiciones más importantes de la Secretaría de Ambiente es que estos 3.200 ejemplares no regresarán a su antigua ubicación. La decisión se fundamenta en la imposibilidad de controlar la población y evitar el sufrimiento de los animales por hacinamiento. "Los animales se van a quedar en el parque a la biodiversidad", afirmó tajante la directora.

La explicación técnica radica en la biología de las especies, especialmente de la carpa, que se reproduce de forma descontrolada sin intervención humana. Según Olivero, esto generaba una competencia insana por el alimento y problemas físicos: "Comienzan las especies a entrecruzarse entre sí, entonces sufren deformaciones. Todo es un poco más complejo si no se puede controlar".

Respecto a si el lago del Parque de Mayo volverá a tener fauna acuática tras las obras de remodelación, la funcionaria aclaró que eso dependerá del Ministerio de Infraestructura, aunque advirtió que "en el caso de que coloquen nuevas especies en el lago, tienen que ser que se puedan controlar", sugiriendo especies como el sogyos, cuya reproducción requiere inducción hormonal. Por ahora, los antiguos habitantes disfrutan de su retiro en un entorno que respeta sus necesidades biológicas básicas.