El autódromo El Zonda tendrá este viernes 25 una exhibición nocturna en el marco de la presentación oficial de la carrera homenaje a Henry Martin. El evento comenzará a las 19 y tendrá como protagonista al piloto sanjuanino en la previa de su gran regreso y homenaje en la categoría.

La jornada promete una noche especial para quienes asistan al autódromo, con la posibilidad de ver de cerca los autos de TC2000 y Top Race. Además, habrá un meet and greet con todos los pilotos que competirán durante el fin de semana.

Henry Martin iluminará la pista

Uno de los momentos principales será una entrevista exclusiva a Henry Martin, quien hablará en la previa de su gran regreso y homenaje en la categoría. Luego, en un hecho presentado como sin precedentes, se iluminará la pista para que Martin pueda girar con su auto como prueba a lo que podrían ser futuras carreras nocturnas en el circuito local.

La propuesta busca convertir la jornada en un momento especial para el automovilismo y para quienes concurran al Zonda. “Historia pura” es la consigna elegida para anticipar la exhibición nocturna.

Sorteos y autos de cerca

Durante el evento, los asistentes también podrán participar de sorteos por experiencias únicas durante la carrera. A su vez, tendrán la posibilidad de acercarse a los autos de TC2000 y Top Race que competirán durante el fin de semana.

La actividad permitirá compartir un momento con los pilotos antes del comienzo de la competencia. El meet and greet será otra de las propuestas previstas para la jornada.

Cómo será el ingreso

El acceso al autódromo estará habilitado desde las 18 horas por Puerta 1 y será necesario contar con la entrada para la carrera. Quienes ya hayan comprado su ingreso podrán obtener allí su pulsera, mientras que quienes todavía no tengan entrada podrán adquirirla de manera presencial.

Solo durante el viernes, quienes tengan entrada al sector general también podrán ingresar a Boxes. Además, el autódromo quedará habilitado para acampar desde ese mismo día.

El viernes 25, la cita en El Zonda

A las 19 se realizará la presentación oficial de la carrera homenaje a Henry Martin en El Zonda. El evento nocturno tendrá la exhibición del piloto sanjuanino, la presencia de los competidores y distintas actividades para los asistentes.

La propuesta se desarrollará bajo la consigna “Henry Martin ilumina El Zonda”. La invitación es a vivir una jornada especial antes del comienzo de la competencia del fin de semana.