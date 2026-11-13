La segunda edición de la feria Mi Primera Chamba superó las expectativas de convocatoria y completó en pocos días el cupo previsto para 450 jóvenes. Así lo confirmó a DIARIO HUARPE la licenciada en Trabajo Social Tania Fernández, integrante de la Fundación Eco San Juan Solidarizando Corazones, una de las organizaciones impulsoras de la iniciativa.

La actividad se realizará en el Conte Grande, de 17 a 21 horas, con entrada libre y gratuita. Si bien las inscripciones para participar de los talleres ya alcanzaron el límite establecido, la organización decidió mantener las puertas abiertas para que otros jóvenes puedan recorrer los espacios, dialogar con empresas y conocer las propuestas.

Una convocatoria que completó los cupos en pocos días

Fernández destacó la respuesta que tuvo la convocatoria y explicó que los 450 lugares disponibles se cubrieron rápidamente. La propuesta está destinada a personas de 18 años en adelante que buscan herramientas para mejorar sus posibilidades de ingresar al mundo laboral.

"Había una inscripción previa, ya se completó el cupo en pocos días", señaló la integrante de la fundación. Además, aclaró que quienes no consiguieron anotarse podrán acercarse para conocer la dinámica de la feria y conversar con representantes de consultoras, municipios y empresas.

Talleres para ingresar al mundo laboral

La programación contempla capacitaciones sobre armado de currículum, entrevistas laborales, filtros ATS, habilidades blandas, oratoria y protocolo. El objetivo es que los jóvenes incorporen conocimientos sobre los procesos de selección actuales y las herramientas que utilizan las empresas para contratar personal.

La feria también contará con la participación de oficinas de empleo municipales, consultoras de recursos humanos y cámaras de trabajo. Según Fernández, estos espacios están comprometidos con la empleabilidad joven y la generación de oportunidades laborales.

Un espacio para conocer el autoempleo

Otro de los atractivos será la participación de aproximadamente 50 emprendedoras, que tendrán un espacio para mostrar sus productos y compartir sus experiencias. Los jóvenes podrán consultarles cómo iniciaron sus proyectos, cómo los publicitan y de qué manera administran sus gastos.

Desde la Fundación Eco San Juan buscan mostrar dos alternativas para la inserción laboral: el empleo formal y el autoempleo. La propuesta apunta a que quienes todavía no encuentran trabajo también puedan conocer herramientas para desarrollar sus propios emprendimientos.

Cómo participar de la feria

La entrada será libre y gratuita, de 17 a 21 horas, en el Conte Grand. Quienes tengan su currículum podrán llevarlo, aunque Fernández explicó que actualmente muchos procesos de postulación se realizan de manera virtual y que habrá códigos QR para conocer cómo cargar los datos.

Finalmente, la representante de la fundación invitó a las empresas que tengan prácticas remuneradas o no remuneradas a comunicarse para ofrecer oportunidades a los jóvenes. También informó que la organización difunde diariamente ofertas laborales mediante un grupo de WhatsApp y comparte sus actividades en Instagram, a través de la cuenta @funecosj.