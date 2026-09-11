Rial reveló los últimos días de Chiche Gelblung: “Tenían que cortarle las piernas"

La muerte de Chiche Gelblung sacudió por completo al mundo del periodismo y del espectáculo. El periodista murió este miércoles 9 de septiembre a los 82 años y, apenas conocida la noticia, las redes y los medios se llenaron de mensajes para recordar su trayectoria y vida. En este contexto, Jorge Rial dio detalles del momento que atravesó su colega durante los últimos años y ofreció los detalles más polémicos sobre la situación.

Entre tantos homenajes hubo una voz que eligió correrse del discurso más romántico. Rial decidió hablar de la muerte desde otro lugar y puso sobre la mesa una realidad que, según planteó, muchos prefieren no mencionar. El conductor lo revalorizó, aunque dejó claro que no estaba dispuesto a convertir su historia profesional en una postal idealizada. Sin desconocer su talento, su trayectoria ni su pasión por la profesión, eligió poner el acento en el otro lado de la historia.

"Reivindico a Chiche con todo: lo bueno y lo malo pero no romanticemos. Acá todos dicen 'se murió laburando'. Esa no es una buena muerte", sentenció Rial. La frase abrió una mirada completamente diferente sobre los últimos tiempos de Gelblung. Según explicó, no eligió trabajar hasta su último día por amor a su profesión, sino por una necesidad.

En ese momento, Jorge fue todavía más contundente al explicar lo que, de acuerdo con su visión, había detrás de esa decisión. "¿Saben por qué se murió trabajando? Porque necesitaba la guita. Tenía que salir de la clínica e ir corriendo al estudio porque vivía al día", afirmó. La declaración del comunicador puso el foco directo en la situación económica del histórico conductor.

Molesto con la manera en que suele interpretarse el hecho de seguir trabajando a edad avanzada, Rial cuestionó la idea de que acumular empleos y mantenerse activo sea una virtud. "A los 80 años, él tendría que estar en su casa disfrutando de sus nietos. A veces escucho a colegas decir: 'Tenés 3 laburos, hay que pelarse, no te quejés'. No muchachos, a cierta edad, tenés todo el derecho del mundo a descansar, a estar con tu familia, a recoger los frutos de lo que trabajaste", dijo.

Rial puso en discusión una frase que suele aparecer cada vez que fallece una figura que permaneció activa hasta sus últimos días: que murió haciendo lo que amaba. Y para reforzar su postura, recordó momentos difíciles que habría atravesado su colega en sus últimos años. "Lo he visto entrar en silla de ruedas, contando que tal vez tenían que cortarle las piernas. ¿Les parece? Se romantiza que él estaba hecho y lo hacía por una necesidad interna, pero no", concluyó.