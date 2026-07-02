Rial reveló por qué Marcela Tauro pidió "honrar a los padres violadores"

En la jornada del dos de julio de 2026, Jorge Rial utilizó su espacio en el programa de stream Carnaval para abordar la controversia generada por Marcela Tauro. La panelista había expresado en la radio El club del Moro que se debe honrar a los padres que cometen abusos contra sus hijos, lo que despertó un fuerte repudio.

Ante esto, la integrante de Intrusos se disculpó públicamente afirmando que "Se viralizó algo que yo dije que fue un horror, que obviamente quise decir lo contrario" y añadió que "Cuando lo escuché, sonó aún peor… Me equivoqué. Fue un horror" para mostrar su arrepentimiento.

Jorge Rial brindó su perspectiva sobre la situación y aseguró que "Lo que dijo sonó mal. Yo conozco la historia de La Negra, ella no la contó, y conoce este tema" destacando un pasado desconocido.

Según el conductor, Tauro actúa de esa forma por su familia y explicó que "Ella lo hace para no dejarle una carga de bronca a su hijo, porque lo ama" ante la mirada de sus seguidores. Rial profundizó en el estado emocional de su excompañera manifestando que "Ella tiene una historia que le pesa. Tiene muchas heridas y las quiere curar" mientras recordaba su vínculo personal.

A pesar de su cercanía, el periodista marcó una distancia ética sobre las declaraciones vertidas. Rial sostuvo que "Ella se tropieza con las palabras, quiere decir cosas y no le pega el término exacto. No la justifico porque lo que dijo es una barbaridad, pero se tropieza con las palabras" durante la transmisión. Además, confirmó que mantuvo un contacto privado reciente y reveló que "Ayer me llamó. La atendí. Hacía tiempo que no hablaba con ella y estaba muy angustiada" para cerrar el tema.