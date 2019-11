Ricardo Alfonsín visitó San Luis para apoyar la candidatura a Intendente de Enrique Picco

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El dirigente radical Ricardo Alfonsín visitó hoy la capital de la provincia de San Luis en apoyo al candidato a intendente Enrique Picco, actual funcionario municipal, sobre quien consideró que es “una síntesis entre el radicalismo y el peronismo”.



Picco, que disputará la intendencia el próximo domingo, es candidato elegido por la gestión municipal que conduce Enrique Ponce, del partido San Luis Somos Todos, que hasta la elección presidencial del 27 de octubre pasado formó parte del Frente San Luis Unido, representante de Cambiemos.



Alfonsín destacó a la prensa que el actual secretario de Infraestructura de la Municipalidad local viene a “continuar la gestión de Enrique Ponce”, que "ha tenido que desenvolverse en los últimos años en circunstancias muy adversas”.



Aclaró que Picco es “una especie de síntesis” entre radicales y peronistas, y recordó que él fue criticado porque alguna vez dijo que "los peronistas son primos hermanos de los radicales, y por eso nos queríamos tanto”.



“Hago una esfuerzo muy grande para terminar con la grieta entre peronistas y radicales, como lo hizo (el fallecido ex presidente) Raúl Alfonsín”, afirmó al lamentarse de que se ha “retrocedido mucho” en saldar esas diferencias.



El hijo del ex presidente destacó que San Luis Somos Todos "reúne no solo a radicales y peronistas, sino también a socialistas, a gente del PRO, alfonsinistas y de la Coalición Cívica, lo que revela que se deberían analizar las capacidades de los consensos”.



Por ello se pronunció en contra de "imponer liderazgos, conceptuales, personales o ideológicos" por lo que hace falta "ser capaces" de superar los disensos en pos del bien de la sociedad.