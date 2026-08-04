Ricardo Darín desde España: cómo es su nueva vida en Europa

Ricardo Darín experimenta una etapa de plenitud y equilibrio a los 69 años de edad. El protagonista del filme Argentina 1985 tomó la determinación de reorganizar su agenda de trabajo para enfocarse en su círculo íntimo, una elección que marcó un antes y un después en su presente. Este cambio de rumbo tiene como motor principal la llegada de su nieto Dante y la cercanía con su hijo Chino Darín, quien reside en España.

A pesar de mantenerse vigente, el artista optó por seleccionar con prudencia cada compromiso para compartir la cotidianidad con su esposa Florencia Bas. Respecto a sus opiniones sobre otras personalidades, el actor explicó su simpatía por Wanda Nara y bromeó al decir que "Soy medio exagerado" en sus apreciaciones. Su estilo de vida actual busca la sencillez y evita cualquier tipo de ostentación innecesaria o excesos.

El intérprete reparte su tiempo entre las ciudades de Buenos Aires, Madrid y Punta del Este priorizando siempre los encuentros afectivos por sobre las cuestiones laborales. En el ámbito profesional, encabezará una gira por suelo español con la pieza teatral Escenas de la vida conyugal. Paralelamente, mantiene su labor en Argentina con las grabaciones de la segunda temporada de la serie El Eternauta para la plataforma Netflix.

Tras casi 40 años de relación estable, Darín reflexiona sobre su presente y la importancia de ver a su hijo en el rol de padre. Para el reconocido actor, los momentos compartidos con sus seres queridos superan cualquier reconocimiento en la industria cinematográfica. En este contexto de perfil bajo, el artista concluyó que "el verdadero éxito está en la vida familiar" como eje fundamental de su realidad actual.