Ricardo Darín se refirió a las críticas que recibió Lo dejamos acá, la película que protagoniza junto a Diego Peretti y que llegó a Netflix el 16 de octubre. Durante una visita al programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini, los actores hablaron sobre la repercusión del filme y el impacto de los comentarios en las redes sociales.

La producción generó opiniones divididas entre los espectadores. Mientras algunos destacaron las actuaciones y la química entre los protagonistas, otros cuestionaron el desarrollo de la historia y su desenlace.

En ese contexto, Darín reflexionó sobre las reacciones del público y distinguió las opiniones críticas de los mensajes que, según consideró, buscan lastimar.

Qué dijo Darín sobre los ataques en redes sociales

Durante la entrevista, el actor expresó su desconcierto ante los comentarios que percibe como malintencionados. “A mí lo único que me jode es la maldad”, sostuvo al explicar qué es lo que más le molesta de las agresiones que circulan en internet.

Darín también utilizó una frase popular para describir esas actitudes y señaló que le cuesta comprender la energía que algunas personas destinan a perjudicar a otras.

Peretti, por su parte, reconoció que los comentarios negativos pueden afectarlo. El actor explicó que tiene una personalidad vulnerable y que las reacciones en redes sociales pueden desacomodarlo, especialmente cuando se trata de mensajes dirigidos contra su trabajo.

La conversación se dio durante la promoción de la película, en una emisión que también incluyó anécdotas y momentos distendidos entre los invitados y el conductor.

De qué trata Lo dejamos acá

La película, dirigida por Hernán Goldfrid y escrita por Emanuel Diez, combina elementos de comedia negra, drama y suspenso psicológico.

Darín interpreta a Ulises Verón, un prestigioso psicoanalista que comienza a cuestionar los métodos tradicionales de su profesión. Su rutina cambia cuando conoce a Martín Bouchard, un escritor con bloqueo creativo interpretado por Peretti.

La relación entre ambos comienza como un vínculo terapéutico, pero pronto se transforma en un juego de límites, tensiones y situaciones inesperadas.

Con una duración de 98 minutos, el filme reúne a dos figuras reconocidas del cine argentino y propone una historia que explora las contradicciones de sus personajes.

Una película que divide opiniones

Desde su estreno, Lo dejamos acá recibió tanto elogios como cuestionamientos. Algunas reseñas destacaron la química entre Darín y Peretti y la tensión que construyen en pantalla, mientras que otras señalaron dificultades en el desarrollo narrativo y en la resolución de la trama.

La repercusión volvió a poner en discusión el lugar de las redes sociales en la recepción de las producciones audiovisuales y la diferencia entre una crítica artística y un ataque personal.