El reconocido actor Ricardo Darín se pronunció sobre la denuncia por presunta estafa que enfrenta el escritor Hernán Casciari, impulsada por un grupo de inversores de Orsai Audiovisuales. Durante una entrevista con el programa Intrusos, de América TV, el protagonista de Argentina, 1985 analizó la polémica y consideró que el conflicto podría estar relacionado con problemas administrativos.

Darín reconoció que estaba al tanto de la situación, aunque aclaró que no conoce personalmente a Casciari ni participó de sus proyectos. En ese sentido, sostuvo que las dificultades parecen estar más vinculadas con la administración del dinero que con las producciones artísticas.

El actor explicó que, desde que conoció el modelo de financiamiento impulsado por el escritor, había considerado complejo gestionar una iniciativa que involucrara a tantos aportantes. Según su mirada, mantener informados a todos los inversores y responder a sus expectativas representa un desafío importante.

La crítica de Ricardo Darín a Hernán Casciari

Uno de los puntos más fuertes de sus declaraciones estuvo relacionado con las supuestas promesas de rentabilidad realizadas a quienes decidieron invertir en los proyectos audiovisuales.

"Eso fue un error por parte de él", expresó Darín al referirse a la posibilidad de garantizar resultados económicos en una producción artística.

El intérprete remarcó que ninguna película o serie tiene asegurado su éxito, debido a que depende de numerosos factores, entre ellos la recepción del público. Por ese motivo, consideró equivocado presentar una inversión cultural como una oportunidad con resultados garantizados.

Sin embargo, evitó atribuirle una intención delictiva al escritor. Incluso, reconoció que Casciari negó haber buscado perjudicar a sus inversores y planteó que las dificultades podrían haber surgido por una gestión que terminó superando las previsiones iniciales.

Qué pasó con las inversiones de Orsai Audiovisuales

La controversia comenzó después de que 18 socios productores presentaran una denuncia penal por presunta estafa contra Hernán Casciari, socio gerente de Orsai Audiovisuales.

Los denunciantes sostienen que destinaron dinero a distintas producciones bajo expectativas de rentabilidad que finalmente no se habrían cumplido. También cuestionan la información recibida sobre el destino de los fondos aportados.

Por su parte, Casciari rechazó que el proyecto haya tenido como finalidad cometer una estafa, mientras la presentación judicial continúa su curso.

En este contexto, Darín insistió en que sus apreciaciones son personales y que no cuenta con información suficiente para determinar qué ocurrió dentro de la empresa. De esta manera, marcó una diferencia entre los posibles errores administrativos y las responsabilidades penales que deberá evaluar la Justicia.