Ricardo Dillon emprenderá el próximo 8 de julio una gira de trabajo por Costa Rica y Ecuador. El entrenador fue invitado por la empresa Latin Sport para participar como expositor en un congreso internacional junto a Ciro Vargas, expreparador físico de la selección de Uruguay.

En Costa Rica, ambos brindarán clínicas deportivas en Pérez Zeledón y San José. Además, participarán en jornadas de scouting orientadas a la detección de jóvenes talentos que serán observados por veedores internacionales con posibilidades de acceder a nuevas oportunidades deportivas.

Tras su paso por Costa Rica, Dillon continuará la gira en Ecuador, donde visitará Ambato, Quito y Guayaquil. En esas ciudades encabezará capacitaciones teóricas y prácticas destinadas a entrenadores, jugadores y preparadores físicos. En su condición de director de la Escuela ATFA (Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino), también promoverá espacios de intercambio y conversatorios vinculados con la formación y conducción de equipos de fútbol.

Intercambio y formación internacional

“Esta iniciativa busca convocar a jugadores que puedan hacer pasantías en clubes de Buenos Aires. Si alguno cumple con las expectativas, los clubes pueden incorporarlos. Generalmente se vienen haciendo este tipo de intercambios entre países porque, sean jugadores o técnicos, muchos buscan seguir creciendo profesionalmente. En mi caso, los ecuatorianos me conocen bien porque he dirigido bastante allá”, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE.

Las actividades estarán dirigidas a técnicos, futbolistas y preparadores físicos, y abordarán temáticas vinculadas con la metodología aplicada al alto rendimiento y la gestión emocional dentro de la competencia deportiva.

El vínculo con Costa Rica surgió a partir del interés del club Pérez Zeledón por establecer contacto con Dillon y Vargas para observar jugadores con proyección y generar instancias de desarrollo para jóvenes deportistas.

“Hoy gracias a Dios tienen a Argentina como un gran ejemplo y referencia para otros clubes del continente. Por eso hay muchos técnicos argentinos que dirigen en países de Sudamérica y Centroamérica, como Honduras, Costa Rica y El Salvador”, sostuvo.

La mirada sobre el fútbol actual

Dillon señaló además que el fútbol costarricense se desarrolla principalmente en ciudades pequeñas, donde existe una marcada tendencia a contratar entrenadores extranjeros para fortalecer los procesos deportivos.

Su experiencia al frente de equipos argentinos y de clubes ecuatorianos como Olmedo y Mushuc Runa le permitió construir una trayectoria reconocida en la región, motivo por el cual continúa siendo convocado para participar en este tipo de actividades.

Respecto de la evolución del rol del entrenador, consideró que la capacitación permanente se ha vuelto indispensable.

“Los técnicos deben estar capacitados en múltiples disciplinas. El rol actual de un entrenador no solo es administrar un partido, también es administrar datos constantemente. Además, deben mantener una relación equilibrada con todos los protagonistas del deporte: jugadores, dirigentes, hinchas y periodistas”, expresó.

Y agregó: “El técnico que no se prepare para manejar ciertas situaciones de presión que existen en el fútbol termina quedando expuesto”.

El valor de la tecnología y los datos

En ese sentido, destacó la importancia de las herramientas estadísticas para la gestión de los planteles y los procesos de selección de futbolistas.

“Las estadísticas son herramientas necesarias. No aseguran resultados perfectos porque siempre existe un margen de error, pero permiten conocer cómo se mueve un jugador dentro del campo de juego. Hoy contamos con software especializado que nos brinda información de cualquier jugador o equipo del mundo. Cuando me ofrecen incorporar a un futbolista, primero reviso esos datos. Es una herramienta que ayuda a reducir el margen de error”, afirmó.

Un presente enfocado en la formación

Más allá de sus antecedentes como entrenador de Sportivo Desamparados e Independiente Rivadavia de Mendoza, actualmente Dillon se desempeña en la Secretaría de Deportes de San Juan y dirige la Escuela de Técnicos de ATFA.

Aunque reconoció haber recibido propuestas para regresar a la actividad profesional, aseguró que por ahora su prioridad pasa por la formación.

“Sí, extraño un poco estar al frente de un equipo, pero hoy focalizo mi energía en estas actividades educativas. Quiero seguir transmitiendo lo que pienso del fútbol y todo lo que aprendí en mis 20 años como jugador y mis 20 años como director técnico”, concluyó.