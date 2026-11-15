Ricardo Gareca está cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Peñarol de Uruguay, aunque su llegada depende del resultado de las próximas elecciones presidenciales del club. El técnico argentino alcanzó un acuerdo de palabra con Freddy García, candidato a presidente por la lista 1414.

El dirigente confirmó públicamente las conversaciones con el entrenador y aseguró que está entusiasmado con la posibilidad de encabezar un nuevo proyecto deportivo. Si García gana los comicios previstos para el 12 de diciembre, buscará concretar la incorporación del Tigre.

La llegada de Gareca depende de las elecciones

A través de sus redes sociales, García destacó la trayectoria internacional y la experiencia del entrenador argentino. "Un entrenador de trayectoria internacional, experiencia y jerarquía para liderar nuestro plantel. Es tiempo de pensar en grande", expresó el candidato.

García deberá imponerse ante otros cinco postulantes para quedarse con la presidencia del club uruguayo. De esta manera, el futuro de Gareca está directamente relacionado con el resultado electoral y la posibilidad de que el dirigente pueda avanzar con su contratación.

El último paso por la selección de Chile

Gareca permanece sin equipo desde su salida de la selección chilena, donde asumió en enero de 2024 con el objetivo de clasificar al Mundial 2026 y realizar una buena Copa América. Durante su ciclo dirigió 17 partidos, con un balance de cuatro triunfos, cuatro empates y nueve derrotas.

Una de las decisiones que generó controversia durante su etapa en Chile fue la exclusión de Arturo Vidal de sus primeras convocatorias. Los resultados deportivos y los cuestionamientos terminaron por precipitar su salida.

Mientras tanto, Peñarol continúa su participación en la Primera División de Uruguay. Tras 13 fechas, el equipo ocupa el cuarto puesto con 22 puntos, producto de seis victorias, cinco empates y dos derrotas.