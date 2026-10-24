A tres años de la muerte de Ricardo Iorio, uno de los máximos referentes del heavy metal argentino, sus seguidores participaron este sábado 24 de octubre de un emotivo homenaje en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Allí se presentó una imponente escultura de casi seis metros de altura, construida en las sierras donde el músico pasó sus últimos años de vida.

El monumento fue realizado por el escultor Rodolfo "Roppo" Marsch junto a su hijo Ian y se encuentra ubicado en una elevación cercana al paraje El Campamento, a unos 50 kilómetros de Coronel Suárez y aproximadamente diez kilómetros de la antigua vivienda del artista.

La figura representa a Iorio y alcanza casi seis metros de altura. Sin embargo, el conjunto llegará a unos once metros cuando se incorpore una lanza que funcionará como mástil para una bandera argentina.

La iniciativa tiene un significado especial porque recupera una idea que el propio músico había compartido con Marsch: construir un monumento para recordar al cacique Pichihuinca, una figura histórica de la región. Después del fallecimiento de Iorio, el escultor decidió ampliar el proyecto e incluir también su imagen.

Una escultura gigante para recordar a Ricardo Iorio

La construcción demandó un importante trabajo de ingeniería debido a las dimensiones de la estructura y las condiciones climáticas de la zona. La obra cuenta con una base de hormigón, una estructura metálica reforzada y un revestimiento que permite modelar los detalles de la figura.

El monumento busca representar al músico con elementos característicos de su vestimenta, como un sobretodo abierto y un poncho, prendas vinculadas a su imagen durante los últimos años.

"Cada vez que vamos es como ir a un encuentro con Ricardo", expresó Marsch durante una entrevista radial, al referirse al vínculo emocional que mantiene con el proyecto.

La construcción también recibió la colaboración de familiares, amigos, seguidores y vecinos que aportaron materiales y ayudaron con los trabajos en el terreno.

Aunque este sábado se realizó un encuentro para conocer la escultura y recordar al artista, la inauguración oficial todavía depende de la finalización de algunos detalles. Una de las fechas que se evalúan es el 20 de noviembre, cuando se conmemora el Día de la Soberanía Nacional.

Tres años sin una leyenda del heavy metal argentino

Ricardo Iorio falleció el 24 de octubre de 2023, a los 61 años, como consecuencia de un infarto sufrido en su vivienda de Coronel Suárez. Su muerte provocó una profunda conmoción entre los seguidores del rock nacional.

Nacido el 25 de junio de 1962 en Caseros, el músico fue fundador de V8, Hermética y Almafuerte, tres agrupaciones fundamentales para el desarrollo del heavy metal en Argentina.

Durante su trayectoria combinó letras sobre la realidad social, la identidad nacional y las experiencias de la clase trabajadora, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del género.

Su último recital se realizó el 14 de octubre de 2023 en Rosario, apenas diez días antes de su fallecimiento.

Como parte de las actividades conmemorativas, este sábado también se programó un recital en el Polideportivo Municipal de Coronel Suárez, con la participación de Instinto DC y Makinnon. Parte de lo recaudado será destinada a colaborar con la finalización del monumento.