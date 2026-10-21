La comunidad de Albardón atraviesa momentos de profundo dolor tras la muerte de Ricardo Antonio Tejada, el ciclista de 55 años que había sufrido un grave accidente de tránsito al impactar contra la puerta de un automóvil. El hombre falleció durante la madrugada de este miércoles 21 de octubre en el Hospital Rawson, donde permanecía internado en Terapia Intensiva.

La noticia generó conmoción entre familiares, amigos y vecinos del departamento, quienes durante las últimas horas habían impulsado cadenas de oración para pedir por su recuperación. Sin embargo, su delicado estado de salud se agravó y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Tras conocerse el desenlace, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y condolencias. Allegados recordaron a Tejada con afecto y expresaron su acompañamiento a la familia en medio del dolor. También hubo pedidos para que se esclarezcan las circunstancias del accidente y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Cómo ocurrió el accidente en Albardón

El siniestro vial se produjo el martes 20 de octubre, alrededor de las 10, en la intersección de calles Laprida y Arenales, en Albardón.

De acuerdo con la información policial, Tejada circulaba de norte a sur a bordo de una bicicleta rodado 29, marca Shaley, de color negro. En ese momento, impactó contra la puerta de un Peugeot 308 que se encontraba estacionado.

Según las primeras averiguaciones, un hombre de 81 años que estaba dentro del automóvil habría abierto la puerta cuando el ciclista pasaba por el lugar. Como consecuencia del impacto, Tejada cayó y sufrió graves lesiones en la cabeza, que lo dejaron inconsciente.

Personal de emergencias médicas acudió al lugar y trasladó de urgencia al herido al Hospital Rawson. Allí, los profesionales constataron que presentaba múltiples fracturas de cráneo, por lo que debió permanecer intubado, bajo coma farmacológico y con pronóstico reservado.

A pesar de los esfuerzos médicos, el hombre falleció durante la madrugada del miércoles. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, que busca establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las posibles responsabilidades.

La muerte de Tejada dejó una profunda tristeza en Albardón, donde vecinos y allegados lamentaron el desenlace después de haber mantenido la esperanza de su recuperación.