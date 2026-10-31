Richet Zapata protagonizó una espectacular remontada en el cierre del primer tiempo y pasó de perder 2-0 a imponerse 4-2 frente a Centro Valenciano, en uno de los encuentros más atractivos de la novena fecha del Torneo Clausura de la Serie A1 de hockey sobre patines de San Juan.

Matías Maldonado, con un doblete, Víctor Núñez y Bautista Romero marcaron para el Violeta, mientras que Luca Garcés había anotado los dos tantos del conjunto de La Barraca.

El encuentro enfrenta a dos equipos que llegaron separados por apenas un punto en la tabla de posiciones. Richet Zapata inició la jornada con 15 unidades y Centro Valenciano con 14, por lo que el resultado tiene incidencia directa en la lucha por mantenerse cerca de los puestos de vanguardia.

Desarrollo del primer tiempo

Durante gran parte de la primera etapa, Valenciano mostró su mejor versión ofensiva y tomó ventaja gracias a la efectividad de su principal figura, Luca Garcés. El primer tanto llegó tras una asistencia de Juan Ignacio Quiroga, mientras que el segundo nació de un potente remate de media distancia que se clavó en el ángulo superior del arco defendido por Jamil Alé.

Cuando parecía que el conjunto de La Barraca tenía el trámite controlado, llegó una de las jugadas que marcó el desarrollo del partido. Tras un choque considerado fortuito por los protagonistas, el árbitro Carlos Fernández sancionó con tarjeta azul al arquero de Richet, "Pachu" Migani, una decisión que generó fuertes cuestionamientos desde la transmisión radial al considerarla accidental.

Sin embargo, lejos de derrumbarse por la desventaja y la situación disciplinaria, Richet encontró una reacción contundente en los minutos finales del primer tiempo.

El encargado de iniciar la remontada fue Matías "Zeta" Maldonado, quien convirtió dos goles consecutivos en un breve lapso para establecer el 2-2 y devolverle la confianza al conjunto violeta.

Impulsado por ese momento anímico, Richet continuó atacando y logró dar vuelta el marcador a través de Víctor Núñez, quien definió con un remate cruzado para poner el 3-2.

La remontada se completó antes del descanso con una destacada acción individual de Bautista Romero, que dejó rivales en el camino y definió para establecer el 4-2 con el que concluyó la primera mitad.

Resultado parcial

Richet Zapata 4 - Centro Valenciano 2

Con goles de Luca Garcés (2) para Valenciano. Matías "Zeta" Maldonado (2), Víctor Núñez y Bautista Romero para Richet.

Un partido clave para las posiciones

La novena fecha del Torneo Clausura de la Serie A1 se presenta como una de las más determinantes de la temporada. UVT inició la jornada como líder con 18 puntos, seguido muy de cerca por Olimpia, con 17.

Detrás aparecen Richet Zapata y Bancaria con 15 unidades, mientras que Argentino y Centro Valenciano sumaban 14. Más atrás se ubicaba Deportivo Aberastain con 13 puntos, manteniéndose también en la lucha por los primeros puestos.

En ese contexto, el cruce entre Richet y Valenciano adquiría una importancia especial, ya que ambos llegaban separados por apenas una unidad y con la posibilidad de acercarse a la cima.

La programación de la fecha

La jornada contempla los encuentros entre Concepción Patín Club y Sindicato Empleados de Comercio (SEC), Deportivo Aberastain frente a Atlético Argentino, Unión Deportiva Bancaria contra Olimpia Patín Club, Richet Zapata ante Centro Valenciano y Altos de San Juan frente a Lomas de Rivadavia.

Por su parte, el encuentro entre UVT y Club Hispano fue programado para el 11 de noviembre. Además del compromiso por el Clausura, Richet Zapata y Centro Valenciano volverán a verse las caras este domingo 1 de noviembre a las 21, cuando disputen el partido de ida de los cuartos de final de la Superliga Argentina, lo que agrega un condimento especial a este enfrentamiento.