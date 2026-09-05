Richet Zapata se quedó con un partidazo ante Concepción Patín Club al imponerse 5-2 por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Serie A1 del hockey sobre patines sanjuanino, en una nueva transmisión de Sobre Patines por HUARPE TV. El Violeta hizo valer la localía y tuvo a Bautista Romero como la gran figura de la noche, con un hat-trick para el equipo de las Colonias.

El encuentro comenzó con intensidad y fue el Violeta el que generó las primeras situaciones de peligro. Uriel Redondo encontró libertad por el centro y definió de revés, pero el travesaño le negó el gol.

Concepción tuvo su oportunidad cuando Javier Salguero recibió tarjeta azul por una infracción sobre Martín Yanes. El Azul dispuso de una chance clara para abrir el marcador, aunque apareció Yamil Alé con una gran respuesta para mantener su arco en cero.

Richet encontró finalmente la ventaja de la mano de Romero. El delantero se impuso ante la marca, cambió de ritmo y sacó un potente remate que ingresó junto al primer palo de Baltasar Montilla para el 1-0.

El equipo de las Colonias pudo ampliar la diferencia cuando Concepción quedó en inferioridad numérica por una tarjeta azul a Nicolás Alonso. Víctor Núñez probó desde larga distancia, pero nuevamente el travesaño salvó al Azul.

Antes del descanso llegó la reacción del CPC. Una precisa asistencia de Joaquín Barifusa encontró a Alonso, quien remató haciendo picar la bocha y consiguió vencer a Alé para establecer el 1-1 con el que se fueron al entretiempo.

Richet golpeó en los momentos justos

El complemento comenzó con un Concepción más ordenado y dispuesto a tomar la iniciativa. Sin embargo, cuando el Azul mejor estaba, Richet respondió con contundencia.

A los 7:53, el equipo de las Colonias armó un contragolpe letal. Jesús Martín habilitó a Romero, quien apareció libre por izquierda y sacó un potente disparo debajo del travesaño para colocar el 2-1.

A los 11:05 volvió a aparecer el goleador. Núñez lanzó un pase largo y la defensa de Concepción no reaccionó. Romero se filtró entre los marcadores y definió con categoría por encima del hombro de Montilla para completar su hat-trick y establecer el 3-1.

El Violeta siguió aprovechando los espacios y a los 16:47 encontró el cuarto. Romero asistió a Núñez, quien quedó mano a mano con Montilla. El arquero contuvo el primer intento, pero el rebote terminó dentro del arco para el 4-1.

Concepción no bajó los brazos. A los 20:41, Barifusa volvió a asistir a Alonso, que levantó la bocha y definió al primer palo para marcar su segundo tanto y descontar 4-2.

Un cierre cargado de tensión

Cuando restaban 2:39, Richet llegó a su décima falta y Concepción tuvo un tiro libre directo para volver a meterse en partido. Barifusa ejecutó, pero su remate terminó por encima del travesaño.

Con el reloj como enemigo, el Azul retiró a Montilla y apostó por un quinto jugador de campo. La decisión terminó siendo aprovechada por Richet: a los 24:05, Salguero recuperó en mitad de cancha y avanzó con el arco desprotegido para sentenciar el 5-2.

Todavía hubo tiempo para una tarjeta azul a Ariel Romero y un tiro libre directo para el Violeta. Montilla regresó al arco y le ganó el duelo a Bautista Romero, evitando el cuarto tanto personal de la figura de la noche.

La bocina confirmó el 5-2 para Richet, que encontró en la contundencia y los contragolpes las claves para quedarse con el encuentro.

Sobre Patines tuvo su primera transmisión en vivo por HUARPE TV

El duelo entre Richet Zapata y Concepción marcó además la primera transmisión en vivo de un partido de hockey sobre patines de Sobre Patines a través de la pantalla de HUARPE TV.

El programa se emite todos los martes, a las 22, mientras que los viernes, desde las 21:30, la propuesta suma la transmisión en vivo de partidos del torneo masculino de hockey sobre patines.

Rodrigo Belert, Facundo Quiroga y Emiliano Schlamelcher.

Sobre Patines puede verse por HUARPE TV, en el 19.2 de la TDA, el canal 121 de OnPower y Kick. El proyecto está integrado por Emiliano Schlamelcher, Facundo Quiroga y Rodrigo Belert, tres periodistas unidos por una misma pasión: contar y difundir un deporte que forma parte de la identidad sanjuanina.

De esta manera, cada viernes el hockey sobre patines tendrá su lugar en la pantalla de HUARPE TV, con los protagonistas y la acción del torneo sanjuanino en vivo.