Richotti: "Me pone feliz ver a Campazzo, Deck y Laprovittola en el Madrid"

Hace 2 horas

El basquebolista argentino Nicolás Richotti, escolta en el Montakit Fuenlabrada de España, reconoció hoy que le hace "muy feliz" ver jugar juntos en el Real Madrid a sus compatriotas Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovittola y consideró que este último se va a adaptar "muy bien" a su nuevo papel en el club madrileño.



"A mí me pone contento, son amigos míos y que estén jugando juntos en uno de los mejores clubes de Europa me pone feliz por ellos, porque creo que se lo han ganado, han trabajado duro durante todas sus carreras y ahora han llegado al 'top'", afirmó Richotti.



En declaraciones formuladas a la Agencia EFE, el actual jugador del Montakit Fuenlabrada consideró que Laprovittola, fichado por el conjunto blanco este verano tras ser el jugador más valioso de la Liga Endesa española con el Joventut "se va a adaptar bien, aunque tendrá un papel muy distinto".



"Es verdad que va a tener un rol completamente diferente a lo que venía haciendo en la Penya, pero tiene compañeros que lo conocen, se va a adaptar a un grupo que viene año tras año funcionando, un entrenador que lleva años liderando ese grupo. La adaptación va a ser buena, aunque igual no es instantánea, pero yo creo que ha demostrado que lo está haciendo muy bien", opinó Richotti, nacido en Bahía Blanca.



La Liga española y la Euroliga están asistiendo en los últimos días a la irrupción de un nuevo talento argentino, el base de 19 años Leandro Bolmaro, que ha sorprendido por su actuación en el Barcelona, aprovechando las lesiones del francés Thomas Heurtel, el canadiense Kevin Pangos o el estadounidense Malcolm Delaney.



"No le conocía a este nivel, sinceramente, me habían hablado de él, sé que estuvo entrenando con la selección argentina en la preselección y todos los compañeros me hablaron muy bien de él, que tiene un futuro por delante increíble", destacó Richotti.



El escolta de Bahía Blanca reconoció la "frescura" con la que su compatriota ha sabido aprovechar los minutos en el cuadro que dirige el serbio Svetislav Pesc.



"Se ha encontrado con muchos minutos por delante y lo está aprovechando muy bien, y en un jugador de esa edad, que va ganando roce y minutos a nivel Euroliga, su evolución va a ser muy grande", pronosticó.



Richotti, internacional argentino entre 2013 y 2015 (jugó una Copa Stankovic, un Sudamericano, Juegos Panamericanos y un FIBA Américas), reconoció que ni siquiera él esperaba una actuación tan brillante como el subcampeonato mundial logrado por la albiceleste en China 2019.