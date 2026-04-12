La espera terminó para las fanáticas. En las últimas horas, Ricky Martin desembarcó en suelo argentino para dar inicio a una nueva y esperada gira por el país. El artista aterrizó en la terminal privada FBO del Aeropuerto Internacional de Ezeiza a bordo de un vuelo proveniente de Paraguay, con una demora de dos horas respecto a lo previsto.

Apenas bajó de la aeronave, se lo pudo ver relajado y sonriente, acompañado fielmente por sus hijos Matteo y Valentino. Con un look informal y bajo un estricto operativo de seguridad, el cantante subió rápidamente a una camioneta que lo esperaba en la misma pista de aterrizaje, mientras su asistente se encargaba de trasladar el equipaje.

Una agenda federal

Ricky Martin no perderá tiempo, ya que tiene previsto recorrer varios puntos clave del país. El itinerario oficial comenzará este mismo domingo 12 de abril en Córdoba, para luego trasladarse a Rosario el día 14.

El plato fuerte llegará hacia finales de la próxima semana, cuando el intérprete de "Disparo al Corazón" se mude al Campo Argentino de Polo en Buenos Aires para brindar dos presentaciones consecutivas los días 17 y 18 de abril.

Su refugio en Buenos Aires

Durante los días que permanezca en la Capital Federal, el artista eligió el exclusivo barrio de Recoleta para alojarse junto a su familia. Desde allí se moverá para cumplir con sus compromisos profesionales y, posiblemente, disfrutar de la gastronomía local antes de retomar su tour internacional.

La llegada de Ricky vuelve a encender la pasión de sus seguidores argentinos, quienes ya agotaron gran parte de las localidades para volver a verlo en vivo tras su última visita.