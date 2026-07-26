Deportivo Riestra dio el primer gran golpe del Torneo Clausura 2026 al golear 3-0 a Boca Juniors en el estadio Guillermo Laza. El conjunto local resolvió el encuentro durante el primer tiempo con los goles de Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz.

El equipo dirigido por Guillermo Duró fue contundente desde el comienzo. A los 6 minutos, Alexander Díaz envió un centro que encontró libre a Braian Sánchez, quien ganó de cabeza y colocó el 1-0 ante el arquero Álvaro Montero.

Boca intentó reaccionar y comenzó a manejar la pelota, pero no consiguió transformar ese dominio en situaciones claras. Kevin Zenón y Santiago Ascacíbar probaron desde afuera del área, aunque sus remates fueron desviados o bloqueados por la defensa local.

Riestra, en cambio, volvió a aprovechar una pelota detenida. A los 22 minutos, Antony Alonso apareció dentro del área después de una serie de cabezazos y marcó el segundo tanto del Malevo.

El golpe definitivo llegó a los 37 minutos. Alexander Díaz convirtió el 3-0 y desató la celebración de los hinchas locales, que presenciaron la primera visita oficial de Boca al estadio Guillermo Laza.

Sin reacción en el complemento

Rodolfo Arruabarrena realizó dos cambios para iniciar el segundo tiempo: Ángel Romero ingresó por Williams Alarcón y Sebastián Villa reemplazó a Alan Velasco. Más tarde también entraron Miguel Merentiel, Tomás Aranda y Camilo Rey Domenech.

A pesar de las modificaciones, Boca no pudo descontar. Riestra se replegó, defendió la ventaja y cerró los espacios ante un rival que acumuló aproximaciones, pero careció de precisión en los metros finales.

El conjunto local también tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Milton Céliz exigió a Montero durante el complemento, mientras que Jonatan Goitía remató desviado desde una posición favorable.

Con el 3-0, Riestra comenzó el Clausura con una victoria contundente en la Zona A. Boca, por su parte, sufrió una dura derrota en el estreno y quedó obligado a recuperarse después de una actuación sin respuestas.