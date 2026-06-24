Gran parte del país amaneció este miércoles bajo condiciones de frío intenso. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas que alcanza a la provincia de Buenos Aires y a otros 15 distritos del país, debido a una masa de aire polar que continúa avanzando sobre el territorio argentino.

La advertencia incluye sectores de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, donde se prevén temperaturas mínimas muy bajas y condiciones que podrían generar efectos moderados a altos en la salud.

Según explicó el organismo meteorológico, el nivel amarillo implica que las temperaturas pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos considerados de riesgo, entre ellos niños pequeños, adultos mayores y personas que padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

En varias localidades del centro y oeste del país se registraron temperaturas cercanas a los 0 grados e incluso inferiores, acompañadas por heladas durante las primeras horas de la mañana. En zonas cordilleranas y patagónicas también se esperan registros térmicos por debajo de los valores habituales para esta época del año.

Los especialistas anticipan que el ingreso de aire frío persistirá durante los próximos días, por lo que las bajas temperaturas continuarán afectando a buena parte del territorio nacional. Además, en algunas regiones podrían registrarse nieblas, escarcha y reducción de visibilidad durante las primeras horas del día.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron reforzar los cuidados personales, mantener una adecuada calefacción de los ambientes, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

También aconsejaron verificar el correcto funcionamiento de estufas y calefactores para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, uno de los riesgos más frecuentes durante las olas de frío.

El avance de esta masa de aire polar consolida una de las semanas más frías del año en gran parte del país, con pronósticos que anticipan temperaturas por debajo de los valores normales para fines de junio.