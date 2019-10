Río Claro, con presencia argentina, no pudo con Pinheiros en el básquetbol de Brasil

Río Claro, con una buena labor de los argentinos Enzo Ruiz y Fabián Sahdi, no pudo esta mañana con Pinheiros, que se impuso como visitante por 81-76, en partido válido por la fase regular de la Liga Brasileña de Basquetbol (NBB) de Primera División.



El santiagueño Ruiz, ex escolta de Quilmes de Mar del Plata e Instituto de Córdoba, acumuló 15 puntos (4-9 en triples, 3-3 en libres), 2 rebotes y 2 asistencias en los casi 28 minutos que estuvo en cancha en el gimnasio Felipe Karam.



Por su lado, el base bahiense Sahdi (ex Peñarol de Mar del Plata) firmó una planilla de 13 tantos (0-2 en dobles, 3-4 en triples, 4-6 en libres), 5 pases gol y 3 rebotes en 24m.



El escolta estadounidense Walter Baxley (ex Quilmes de Mar del Plata) completó su faena con 10 unidades, 3 asistencias y un robo.



En el conjunto paulista se destacó el alero norteamericano Corderro Bennett, responsable de 19 puntos, 4 asistencias y 2 robos.



En uno de los anticipos jugados en la tarde del sábado, Corinthians superó como visitante a Sao José, por 85-70



En el conjunto perdedor se alistaron los argentinos Diego Figueredo (ex Libertad de Sunchales; 17 puntos y 7 asistencias), Guido Mariani (ex Argentino de Junín, 10 tantos y 4 rebotes), Agustín Ambrosino (ex Estudiantes de Concordia; 2 puntos y 4 rebotes) y Carlos Buemo (ex Hispano Americano de Río Gallegos; 4 puntos y una asistencia).