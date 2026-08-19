La Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) de Brasil resolvió suspender los vuelos panorámicos en helicóptero de cuatro empresas que operan en Río de Janeiro, después de una serie de accidentes fatales registrados durante los últimos ocho meses.

La medida, anunciada este martes por el director de la Anac, Tiago Chagas Faierstein, afecta a nueve helicópteros pertenecientes a las firmas VRP, Broad Fly, Nobre Turismo y Mr. Top Fly. Según explicó el funcionario durante una conferencia de prensa junto al alcalde de Río, Eduardo Cavalieri, la decisión busca garantizar la seguridad de los pasajeros y detener prácticas irregulares detectadas durante las inspecciones.

Una de las irregularidades señaladas estuvo relacionada con el registro de las horas de vuelo. Según Faierstein, algunas aeronaves informaban una cantidad de horas inferior a la que realmente habían volado. De esta manera, podían reducir los costos correspondientes al mantenimiento obligatorio.

El funcionario ejemplificó la situación al señalar que había aeronaves que volaban alrededor de 30 minutos por día, pero cuyos responsables declaraban solamente 10 minutos de actividad. Para las autoridades brasileñas, esta maniobra representaba un riesgo para la seguridad de los pasajeros.

Tres accidentes y 13 muertos en ocho meses

La suspensión se produjo después de tres accidentes ocurridos durante los últimos ocho meses, que dejaron un total de 13 víctimas fatales.

El episodio más reciente ocurrió el 8 de agosto, cuando un helicóptero contratado por una familia de turistas colombianos para realizar un vuelo sobre el Cristo Redentor terminó estrellándose. Murieron el piloto y tres pasajeras: Lida Rocío Cubillos, su hija Wendy Marique Cubillos y su nieta Sofía Murillo Manrique, reconocida creadora de contenido digital.

Las mujeres habían contratado el paseo como parte de un viaje para celebrar un cumpleaños de 15.

El accidente más grave había ocurrido en junio, cuando dos helicópteros chocaron y seis personas murieron. Entre las víctimas estuvieron el cantante estadounidense Oliver Tree, que se encontraba realizando una gira internacional, el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y el director Lucas Vignale.

Gaspi, Tree y Vignale viajaban en un Bell 206, matrícula PP-MAC, perteneciente a Turfik Comércio de Frutas LTDA. La empresa había sido multada en julio de 2025 por la Anac con 8.000 reales, unos US$1.500 de acuerdo con la cotización consignada por TN, luego de que su propietario, Oswaldo de Luca Filho, se negara a entregar libros, documentos contables y otra información requerida durante una inspección.

El otro helicóptero involucrado era un Airbus H125, matrícula PR-DJJ, registrado a nombre del empresario Mauricio da Cunha e Silva Espíndola Dias, propietario de empresas en Río de Janeiro y San Pablo.

Cómo continuará la actividad turística

Hasta el lunes, 12 empresas operaban en Río de Janeiro con un total de 46 helicópteros autorizados para realizar vuelos panorámicos.

Tras las suspensiones, el director de la Anac adelantó que el organismo revisará durante este año la normativa que regula los vuelos turísticos en helicóptero en todo Brasil.

El objetivo, según explicó Faierstein, será aumentar la seguridad de la actividad y diferenciar a las empresas que cumplen con las reglamentaciones de aquellas que incumplen las normas.