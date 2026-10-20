La minera anglo-australiana Rio Tinto confirmó su compromiso de iniciar en 2027 el desarrollo de una planta piloto en el salar de Cauchari, en la provincia de Jujuy. La iniciativa tendrá como objetivo evaluar y validar tecnologías para la extracción y el procesamiento de litio.

El anuncio se realizó durante una reunión de trabajo con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, en el marco de la Argentina Week en París. Durante el encuentro se abordaron los próximos pasos de la compañía en la provincia y la agenda compartida para el desarrollo responsable y sostenible del sector.

Según precisó la empresa, el alcance, el diseño y el enfoque de implementación del proyecto se definirán durante las próximas etapas de desarrollo. La iniciativa también podría llevarse adelante en colaboración con proveedores tecnológicos especializados, cuya selección se determinará oportunamente.

La visión de la empresa

Barbara Fochtman, Managing Director de Rio Tinto Lithium, destacó la importancia del país para la estrategia global de la compañía. "Argentina ya dejó atrás la etapa del potencial. Es el centro del negocio global de litio de Rio Tinto y un pilar fundamental de nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo", afirmó.

La ejecutiva vinculó el nuevo proyecto con la experiencia que la minera ya acumula en la provincia. "Esta iniciativa se apoya en la experiencia operativa que ya tenemos en Jujuy y refleja nuestro compromiso de continuar desarrollando la tecnología, las capacidades y las alianzas necesarias para crecer de manera segura, competitiva y responsable. Estamos aquí con una visión de largo plazo", agregó Fochtman.

La presencia de Rio Tinto en Jujuy

La operación actual de Rio Tinto en Jujuy se concentra en Olaroz, una instalación de litio basada en salmuera que abastece a clientes globales con carbonato de litio de alta calidad desde 2014. A través de una sociedad conjunta con Toyota Tsusho Corporation, la compañía posee una participación del 66,5% en Olaroz, una de las mayores operaciones de salmuera de litio actualmente en producción a nivel mundial.

La planta tiene una capacidad de producción de 42.500 toneladas anuales. En Olaroz, la salmuera con litio se concentra mediante piletas de evaporación y luego se procesa para producir carbonato de litio de grado técnico y grado batería.

La reunión también permitió reafirmar el compromiso de mantener un diálogo continuo para avanzar en una minería responsable y competitiva, sustentada en estándares ambientales rigurosos y en la generación de beneficios sostenibles para la provincia.