Juan Román Riquelme vivió una noche especial en La Bombonera luego de que Boca Juniors se consagrara campeón de la Tabla Anual 2026. El presidente del Xeneize celebró desde su palco personal la victoria por 1 a 0 ante Defensa y Justicia, que llegó con un gol agónico de Enner Valencia.

Mientras las cámaras enfocaban al delantero ecuatoriano, Riquelme se mostró sonriente y aplaudió tanto al goleador como al resto del equipo. Luego cerró su festejo con los puños apretados, en una clara muestra de alegría por la conquista.

El reconocimiento de los hinchas

La consagración tuvo un significado especial para el dirigente, ya que fue su primer título desde que asumió la presidencia de Boca en diciembre de 2023. Antes había conseguido seis conquistas durante su etapa como vicepresidente de la institución.

En la previa de la entrega de medallas, los hinchas presentes en el estadio corearon su nombre. También recibió el reconocimiento de los jugadores, entre ellos Enner Valencia, quien agradeció públicamente la confianza que Riquelme tuvo para incorporarlo al plantel.

Un título que llegó con un gol agónico

Boca se quedó con la Tabla Anual después de vencer a Defensa y Justicia y alcanzar los 63 puntos. El tanto de Valencia, en el tiempo de descuento, permitió que el Xeneize terminara por encima de Rosario Central y celebrara ante su público.