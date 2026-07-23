Juan Román Riquelme rompió el silencio en la previa del regreso de Boca a la competencia oficial y se refirió a dos de los temas que marcaron la actualidad del club: la salida de Edinson Cavani y la llegada de Rodolfo Arruabarrena como nuevo director técnico.

El presidente xeneize lamentó que el delantero uruguayo no pudiera mostrar todo su potencial debido a las reiteradas lesiones que sufrió desde su arribo al club y valoró el esfuerzo realizado durante su etapa con la camiseta azul y oro.

"Tener a Cavani con la camiseta de Boca fue una satisfacción muy grande. Una pena no tenerlo con unos años menos o con menos lesiones. En sus primeros partidos vimos cómo rebota, cómo hace esto o lo otro; los que él jugó fueron maravillosos", expresó Riquelme en una entrevista con TyC Sports.

Cavani rescindió recientemente su contrato con Boca tras un prolongado período de inactividad producto de los problemas físicos que lo afectaron durante las últimas temporadas. Su salida generó opiniones divididas entre los hinchas, aunque Riquelme fue uno de los principales defensores del delantero desde su llegada.

El atacante uruguayo arribó al club en 2023 como uno de los fichajes más resonantes del fútbol argentino. Sin embargo, nunca logró sostener continuidad debido a las lesiones, que lo obligaron a perderse numerosos encuentros.

A lo largo de su ciclo en Boca disputó 81 partidos, de los cuales fue titular en 71 oportunidades, y convirtió 28 goles. Entre sus actuaciones más recordadas aparece el tanto anotado en el Superclásico de 2024, cuando Boca derrotó a River por 3 a 2.

La elección de Arruabarrena

Durante la entrevista, Riquelme también explicó cómo se gestó la llegada de Rodolfo Arruabarrena al banco de suplentes y desmintió las versiones que vinculaban a otros entrenadores con el cargo.

"Nosotros hablamos mucho de fútbol con la gente del club. Se ha hablado mucho, nombraron a muchos entrenadores. Yo soy de hablar poco. Solo hablé con Arruabarrena. Nadie más", afirmó.

El dirigente explicó que mantiene una relación de muchos años con el exdefensor, tanto por su etapa compartida como futbolistas de Boca como por el tiempo que coincidieron en el Villarreal de España.

"Lo tuve de compañero en el club y después muchos años en el Villarreal. Compartimos mucho jugando a la pelota y con nuestras familias. Ama al club como todos los bosteros. No dudó en venir. Es una persona muy seria y va a trabajar mucho", sostuvo.

Finalmente, Riquelme expresó su deseo de que el nuevo ciclo deportivo permita al equipo volver a pelear por títulos.